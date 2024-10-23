24 октября 2024 года на стадионе «Кибунпарк» в Швейцарии состоится матч второго тура Лиги Конференций между «Санкт-Галленом» и «Фиорентиной». Обе команды стремятся закрепить свои позиции в турнирной таблице и рассчитывают на положительный результат в этом противостоянии.
«Санкт-Галлен»
«Санкт-Галлен» в предыдущем матче турнира потерпел поражение от «Серкль Брюгге» со счетом 2:6, что подчеркивает проблемы команды в обороне. В последних 5 играх команда забила 8 голов и пропустила 11. Несмотря на нестабильную игру в обороне, «Санкт-Галлен» показывает хорошие результаты на домашней арене, не проигрывая в 7 из 9 последних матчей. Однако, чтобы противостоять более сильному сопернику, им нужно улучшить защитные действия.
Последние матчи «Санкт-Галлена»:
- «Базель» 2:1 «Санкт-Галлен»
- «Санкт-Галлен» 1:1 «Серветт»
- «Серкль Брюгге» 6:2 «Санкт-Галлен»
- «Ивердон Спорт» 1:0 «Санкт-Галлен»
- «Санкт-Галлен» 4:1 «Цюрих»
«Фиорентина»
«Фиорентина» находится в отличной форме, одержав победу в предыдущем матче Лиги Конференций против «Нью Сэйнтс» (2:0). Команда не проигрывает в 3 последних матчах турнира, забивая в каждом из них. За последние 5 игр «Фиорентина» забила 12 голов и пропустила только 2, что свидетельствует о сильной атаке и надежной обороне. Они уверенно играют как дома, так и на выезде, что делает их фаворитами предстоящего матча.
Последние матчи «Фиорентины»:
- «Лечче» 0:6 «Фиорентина»
- «Фиорентина» 2:1 «Милан»
- «Фиорентина» 2:0 «Нью Сэйнтс»
- «Эмполи» 0:0 «Фиорентина»
- «Фиорентина» 2:1 «Лацио»
Личные встречи
Команды ранее не встречались, поэтому этот матч станет первым очным противостоянием, что добавляет дополнительную интригу и непредсказуемость.
Статистика
«Санкт-Галлен»
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
«Фиорентина»
- Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 12 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
Прогноз на матч «Санкт-Галлен» – «Фиорентина»
Учитывая текущие формы команд, а также высокую результативность «Фиорентины» и слабость обороны «Санкт-Галлена», вероятно, гости смогут взять верх в этом поединке. Оборона «Санкт-Галлена» не сможет полностью сдержать атаку «Фиорентины», что приведет к большому количеству опасных моментов у их ворот.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – коэффициент 1.95
Прогноз на точный счет
С учетом анализа и формы команд наиболее вероятный исход – победа «Фиорентины» с уверенным счетом.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Фиорентины» за коэффициент 9.00.