24 октября 2024 года на стадионе «Кибунпарк» в Швейцарии состоится матч второго тура Лиги Конференций между «Санкт-Галленом» и «Фиорентиной». Обе команды стремятся закрепить свои позиции в турнирной таблице и рассчитывают на положительный результат в этом противостоянии.

«Санкт-Галлен»

«Санкт-Галлен» в предыдущем матче турнира потерпел поражение от «Серкль Брюгге» со счетом 2:6, что подчеркивает проблемы команды в обороне. В последних 5 играх команда забила 8 голов и пропустила 11. Несмотря на нестабильную игру в обороне, «Санкт-Галлен» показывает хорошие результаты на домашней арене, не проигрывая в 7 из 9 последних матчей. Однако, чтобы противостоять более сильному сопернику, им нужно улучшить защитные действия.

Последние матчи «Санкт-Галлена»:

«Фиорентина»

«Фиорентина» находится в отличной форме, одержав победу в предыдущем матче Лиги Конференций против «Нью Сэйнтс» (2:0). Команда не проигрывает в 3 последних матчах турнира, забивая в каждом из них. За последние 5 игр «Фиорентина» забила 12 голов и пропустила только 2, что свидетельствует о сильной атаке и надежной обороне. Они уверенно играют как дома, так и на выезде, что делает их фаворитами предстоящего матча.

Последние матчи «Фиорентины»:

Личные встречи

Команды ранее не встречались, поэтому этот матч станет первым очным противостоянием, что добавляет дополнительную интригу и непредсказуемость.

Статистика

«Санкт-Галлен»

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

«Фиорентина»

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

Прогноз на матч «Санкт-Галлен» – «Фиорентина»

Учитывая текущие формы команд, а также высокую результативность «Фиорентины» и слабость обороны «Санкт-Галлена», вероятно, гости смогут взять верх в этом поединке. Оборона «Санкт-Галлена» не сможет полностью сдержать атаку «Фиорентины», что приведет к большому количеству опасных моментов у их ворот.

Рекомендации для ставок:

Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – коэффициент 1.95

Прогноз на точный счет

С учетом анализа и формы команд наиболее вероятный исход – победа «Фиорентины» с уверенным счетом.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Фиорентины» за коэффициент 9.00.