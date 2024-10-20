Юран прокомментировал ошибку Абены в матче с «Краснодаром»

Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран оценил игру защитника Миенти Абены.

Миенти Абена допустил результативную ошибку в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

– Что скажете о голе Виктора Са?

– Опять приходится говорить об ошибке Абены. Ну не может центральный защитник так играть, так обрабатывать мяч!

– Так зачем же «Спартак» его приобретал?

– Пока этот вопрос без ответа. Сложно сказать. Такие ошибки... На данный момент это, конечно, не защитник для решения высоких задач.

Можно ли кого-то выделить в составе красно-белых по этому матчу? Да, пожалуй, нет. При таком-то счете... Да, во втором тайме хозяева сыграли чуть острее, но и «Краснодар» уже где-то перестраховался, имея такое преимущество.