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  • Юран прокомментировал ошибку Абены в матче с «Краснодаром»

Юран прокомментировал ошибку Абены в матче с «Краснодаром»

20 октября 2024, 16:00
4

Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран оценил игру защитника Миенти Абены.

  • Миенти Абена допустил результативную ошибку в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

– Что скажете о голе Виктора Са?

– Опять приходится говорить об ошибке Абены. Ну не может центральный защитник так играть, так обрабатывать мяч!

– Так зачем же «Спартак» его приобретал?

– Пока этот вопрос без ответа. Сложно сказать. Такие ошибки... На данный момент это, конечно, не защитник для решения высоких задач.

Можно ли кого-то выделить в составе красно-белых по этому матчу? Да, пожалуй, нет. При таком-то счете... Да, во втором тайме хозяева сыграли чуть острее, но и «Краснодар» уже где-то перестраховался, имея такое преимущество.

  • Абена куплен в августе у «Ференцвароша» за 1,2 миллиона евро.
  • У Миенти 5 матчей в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абена Миенти Юран Сергей
Комментарии (4)
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FCSpartakM
1729438907
Его приобрели, потому что лысый скуфик не может осознать того факта, что чемпионат РФ - это не слабый восточно-европейский турнир, в которых такого уровня защитник не затерялся бы. И вот этот скуфик просит приобрести ему двух супер-игроков уровня второй половины РПЛ, чтобы решать какие-то задачи.
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FWSPM
1729450584
У Спартака только один приличный защитник Бабич остальное неликвид так что ничего нового. Абену купили за копейки он и в ференцвароше не был основным что вы от него хотите? Сыграл так себе но и не сказать что плохо если не считать этот привоз. Против кордобы держался неплохо а это лучший нападающий рпл
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FWSPM
1729450671
Если внимательно посмотреть на эпизод то литвинов должен был страховать абену а он ловил ворон впрочем как и всегда
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