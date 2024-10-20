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    • «СКА-Хабаровск» – «Урал»: прогноз на матч 15 тура Первой лиги, 20 октября

    «СКА-Хабаровск» – «Урал»: прогноз на матч 15 тура Первой лиги, 20 октября

    В воскресенье, 20 октября, в 15-м туре российской Первой лиги сыграют СКА Хабаровск и «Урал». Матч пройдет в Хабаровске, начало – в 9:00 (мск).

    «СКА-Хабаровск»

    Команда Алексея Поддубского находится на 12-й позиции в Первой лиге, набрав 17 очков. СКА добыл 4 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 15:22.

    Последние результаты СКА в Первой лиге:

    • 13.10.24 «Ротор» – СКА – 1:1;
    • 05.10.24 «Уфа» – СКА – 3:3;
    • 29.09.24 СКА – «Тюмень» – 2:1.

    «Урал»

    «Урал» набрал 25 очков и занимает 3-е место. Подопечные Евгения Аверьянова добыли 7 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 19:12.

    Предыдущие результаты «Урала»:

    Очные встречи

    • 25.09.24 «Урал» – «СКА-Хабаровск» – 1:0 Кубок России;
    • 17.03.18 «СКА-Хабаровск» – «Урал» – 0:3 РПЛ;
    • 11.09.17 «Урал» – «СКА-Хабаровск» – 1:1 РПЛ;
    • 06.11.12 «СКА-Хабаровск» – «Урал» – 0:2 Первая лига;
    • 31.07.12 «Урал» – «СКА-Хабаровск» – 1:1 Первая лига.

    Прогноз на матч СКА Хабаровск – «Урал»

    Команды подходят к матчу в хорошей форме. СКА после неудачного старта выдал 6-матчевую серию без поражений, а «Урал» идет в тройке. Ожидаем игру с обоюдными шансами. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.05.

    Источник: «Бомбардир»

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