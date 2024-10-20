В воскресенье, 20 октября, в 15-м туре российской Первой лиги сыграют СКА Хабаровск и «Урал». Матч пройдет в Хабаровске, начало – в 9:00 (мск).

Команда Алексея Поддубского находится на 12-й позиции в Первой лиге, набрав 17 очков. СКА добыл 4 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 15:22.

Последние результаты СКА в Первой лиге:

13.10.24 «Ротор» – СКА – 1:1;

05.10.24 «Уфа» – СКА – 3:3;

29.09.24 СКА – «Тюмень» – 2:1.

«Урал»

«Урал» набрал 25 очков и занимает 3-е место. Подопечные Евгения Аверьянова добыли 7 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 19:12.

Предыдущие результаты «Урала»:

Очные встречи

25.09.24 «Урал» – «СКА-Хабаровск» – 1:0 Кубок России;

17.03.18 «СКА-Хабаровск» – «Урал» – 0:3 РПЛ;

11.09.17 «Урал» – «СКА-Хабаровск» – 1:1 РПЛ;

06.11.12 «СКА-Хабаровск» – «Урал» – 0:2 Первая лига;

31.07.12 «Урал» – «СКА-Хабаровск» – 1:1 Первая лига.

Прогноз на матч СКА Хабаровск – «Урал»

Команды подходят к матчу в хорошей форме. СКА после неудачного старта выдал 6-матчевую серию без поражений, а «Урал» идет в тройке. Ожидаем игру с обоюдными шансами. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.05.