В воскресенье, 20 октября, в 15-м туре российской Первой лиги сыграют СКА Хабаровск и «Урал». Матч пройдет в Хабаровске, начало – в 9:00 (мск).
«СКА-Хабаровск»
Команда Алексея Поддубского находится на 12-й позиции в Первой лиге, набрав 17 очков. СКА добыл 4 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 15:22.
Последние результаты СКА в Первой лиге:
«Урал»
«Урал» набрал 25 очков и занимает 3-е место. Подопечные Евгения Аверьянова добыли 7 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 19:12.
Предыдущие результаты «Урала»:
- 15.10.24 «Сокол» – «Урал» – 1:3 Кубок России;
- 12.10.24 «Урал» – «Тюмень» – 1:0 Первая лига;
- 05.10.24 «Урал» – «Торпедо» – 1:1 Первая лига.
Очные встречи
- 25.09.24 «Урал» – «СКА-Хабаровск» – 1:0 Кубок России;
- 17.03.18 «СКА-Хабаровск» – «Урал» – 0:3 РПЛ;
- 11.09.17 «Урал» – «СКА-Хабаровск» – 1:1 РПЛ;
- 06.11.12 «СКА-Хабаровск» – «Урал» – 0:2 Первая лига;
- 31.07.12 «Урал» – «СКА-Хабаровск» – 1:1 Первая лига.
Прогноз на матч СКА Хабаровск – «Урал»
Команды подходят к матчу в хорошей форме. СКА после неудачного старта выдал 6-матчевую серию без поражений, а «Урал» идет в тройке. Ожидаем игру с обоюдными шансами. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.05.