В воскресенье, 20 октября, в 12-м туре Премьер-лиги сыграют «Рубин» и «Динамо Москва». Игра состоится в Казани, начало – в 19:00 (мск).
«Рубин»
Команда набрала 15 очков и занимает 7-е место в таблице. Казанцы одержали 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 14:15.
Последние результаты «Рубина»:
- 05.10.24 «Рубин» – «Ахмат» – 2:0;
- 01.10.24 «Рубин» – «Факел» – 0:1;
- 27.09.24 «Факел» – «Рубин» – 0:0.
«Динамо»
Московское «Динамо» имеет в активе 20 очков и располагается на 5-й строчке. Команда одержала 6 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения, разница мячей – 19:12.
Последние результаты «Динамо»:
- 06.10.24 «Динамо» – ЦСКА – 1:2;
- 02.10.24 «Динамо» – «Спартак» – 2:3;
- 29.09.24 «Динамо МХ» – «Динамо» – 0:1.
Очные встречи в Премьер-Лиге
- 04.12.23 «Динамо» – «Рубин» – 1:0;
- 26.08.23 «Рубин» – «Динамо» – 2:2;
- 28.11.21 «Рубин» – «Динамо» – 2:3.
Прогноз на матч «Рубин» – «Динамо»
Матчи между командами часто проходят с большим напряжением. Ожидается, что встреча будет упорной, с небольшим количеством забитых мячей. Прогноз – ТМ (3,5) с за 1.40.