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    • «Рубин» – «Динамо»: прогноз на матч 12 тура российской Премьер-лиги, 20 октября

    «Рубин» – «Динамо»: прогноз на матч 12 тура российской Премьер-лиги, 20 октября

    В воскресенье, 20 октября, в 12-м туре Премьер-лиги сыграют «Рубин» и «Динамо Москва». Игра состоится в Казани, начало – в 19:00 (мск).

    «Рубин»

    Команда набрала 15 очков и занимает 7-е место в таблице. Казанцы одержали 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 14:15.

    Последние результаты «Рубина»:

    «Динамо»

    Московское «Динамо» имеет в активе 20 очков и располагается на 5-й строчке. Команда одержала 6 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения, разница мячей – 19:12.

    Последние результаты «Динамо»:

    Очные встречи в Премьер-Лиге

    • 04.12.23 «Динамо» – «Рубин» – 1:0;
    • 26.08.23 «Рубин» – «Динамо» – 2:2;
    • 28.11.21 «Рубин» – «Динамо» – 2:3.

    Прогноз на матч «Рубин» – «Динамо»

    Матчи между командами часто проходят с большим напряжением. Ожидается, что встреча будет упорной, с небольшим количеством забитых мячей. Прогноз – ТМ (3,5) с за 1.40.

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    Источник: «Бомбардир»

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