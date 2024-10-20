В воскресенье, 20 октября, в 12-м туре Премьер-лиги сыграют «Рубин» и «Динамо Москва». Игра состоится в Казани, начало – в 19:00 (мск).

«Рубин»

Команда набрала 15 очков и занимает 7-е место в таблице. Казанцы одержали 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 14:15.

Последние результаты «Рубина»:

«Динамо»

Московское «Динамо» имеет в активе 20 очков и располагается на 5-й строчке. Команда одержала 6 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения, разница мячей – 19:12.

Последние результаты «Динамо»:

Очные встречи в Премьер-Лиге

Прогноз на матч «Рубин» – «Динамо»

Матчи между командами часто проходят с большим напряжением. Ожидается, что встреча будет упорной, с небольшим количеством забитых мячей. Прогноз – ТМ (3,5) с за 1.40.