Личка прокомментировал крупную победу «Динамо» над «Рубином»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча с «Рубином». Московская команда победила в 12-м туре РПЛ со счетом 4:0.

– Как‑то вам все очень легко далось или нет?

– Сто процентов не легко. Понятно, что может помочь такой быстрый гол, как был с пенальти. Это тоже могло помочь психологически. Рад, что Тюка забил. После этого мы неплохо играли и контролировали игру. Но я хотел больше остроты. Контролировать игру хорошо, но должны быть опасные моменты у ворот соперника. Мы старались играть в свою игру и делать так, чтобы «Рубин» выходил вперед и открывал больше зон.

Футболисты, которые выходят со скамейки на 10–15 минут, должны показать и заслужить эти 10–15 минут. Потому что в команде еще есть игроки, которые тоже хотят играть. Когда тренер дает шанс, выходи и показывай, что надо. Сегодня мы выиграли, но завтра надо концентрироваться на игре (Кубка России) в Самаре с «Крыльями Советов».