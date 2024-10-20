Рахимов объяснил 0:4 «Рубина» от «Динамо»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение команды от «Динамо». Казанская команда уступила в 12-м туре РПЛ со счетом 0:4.

«Думаю, сказалась разница в исполнительском мастерстве. У нас было достаточно много атак, и мы просто подарили два пенальти в первом тайме. Ты начинаешь проигрывать 0:2, хотя весь тайм был очень‑очень неплохой и по содержанию, и по тому, как мы переходили в атаку. Но подарки, которые мы сделали такой команде, как «Динамо», с такими исполнителями впереди, как Тюкавин, Бителло, Нгамале и все остальные игроки, – это чревато последствиями.

На второй тайм ребята вроде вышли с хорошим настроением, с желанием, и опять были достаточно хорошие моменты, но мы их не реализовали. Как минимум на один‑два гола мы наиграли. Третий гол «Динамо» полностью выбил из колеи команду. Мы все пытались атаковать, создавать какие‑то моменты, но надежность уже потеряли в обороне. Против таких команд терять надежность нельзя. Слишком много подарков», – сказал Рахимов.