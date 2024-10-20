Разгром «Спартака», паспорт России для бразильца из «Зенита», фингал Николича и другие новости

Дзюба перед матчем с «Зенитом» толкался с 69-летним Медведевым.
Черчесов – о провокации в Казахстане: «Я был не прав».
Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон».
Андрей Мостовой заявил о пользе алкоголя после матчей.
Зенитовский бразилец получит паспорт России и будет играть за сборную.
РПЛ. Дубль Бакаева принес «Химкам» победу над «Локомотивом» (2:0).
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Спартак» в Москве (3:0) и стал единоличным лидером чемпионата России.
Николич приехал на матч с «Динамо Мх» с подбитым глазом – тренер объяснился.
Барко вспылил после замены в матче с «Краснодаром» – в ситуацию вмешался Станкович.
«Спартаку» предложили обмен Зиньковского на Пиняева.