Разгром «Спартака», паспорт России для бразильца из «Зенита», фингал Николича и другие новости

Дзюба перед матчем с «Зенитом» толкался с 69-летним Медведевым.

Черчесов – о провокации в Казахстане: «Я был не прав».

Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон».

Андрей Мостовой заявил о пользе алкоголя после матчей.

Зенитовский бразилец получит паспорт России и будет играть за сборную.

РПЛ. Дубль Бакаева принес «Химкам» победу над «Локомотивом» (2:0).

РПЛ. «Краснодар» разгромил «Спартак» в Москве (3:0) и стал единоличным лидером чемпионата России.

Николич приехал на матч с «Динамо Мх» с подбитым глазом – тренер объяснился.

Барко вспылил после замены в матче с «Краснодаром» – в ситуацию вмешался Станкович.

«Спартаку» предложили обмен Зиньковского на Пиняева.