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    • Разгром «Спартака», паспорт России для бразильца из «Зенита», фингал Николича и другие новости

    Разгром «Спартака», паспорт России для бразильца из «Зенита», фингал Николича и другие новости

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    Андрей Мостовой заявил о пользе алкоголя после матчей.

    Зенитовский бразилец получит паспорт России и будет играть за сборную.

    РПЛ. Дубль Бакаева принес «Химкам» победу над «Локомотивом» (2:0).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1729380022
    фингал, конечно, достоин размещения в главных футбольных новостях, да.
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