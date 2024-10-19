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    • РПЛ. «Краснодар» разгромил «Спартак» в Москве (3:0) и стал единоличным лидером чемпионата России

    РПЛ. «Краснодар» разгромил «Спартак» в Москве (3:0) и стал единоличным лидером чемпионата России

    В матче 12-го тура чемпионата России московский «Спартак» дома проиграл «Краснодару» со счетом 0:3.

    Голы у гостей забили в первом тайме Кевин Ленини на 8-й минуте и Виктора Са на 45-й. «Быки» довели дело до разгрома на 90+6-й минуте после автогола Хесуса Медины.

    «Краснодар» набрал 30 очков после 12 туров и стал единоличным лидером чемпионата России. «Быки» одержали 9-ю победу подряд в РПЛ.

    «Спартак» остается 6-м с 19 очками.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Спартак (Москва) – Краснодар – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ленини, 8; 0:2 – Са, 45; 0:3 – Медина, 90+6 (в свои ворота).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (217)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1729358150
    Позорный спам бит
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    WE ARE FOR PETER
    1729358519
    Впердив с сербом)
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    PushkaStrashnaya
    1729358737
    Спартак. Крови и песка увы небыло. Сила приносит свободу - побеждай и станешь звездой, а может обретешь покой.
    Ответить
    TIMOTHY
    1729359522
    Народу стыдно за Спартак )
    Ответить
    Константин-Шапкин-google
    1729359917
    Налицо сдача матча. Чудес не бывает. Схема игры не наигранная ставится в начале матча. Зачем? Кто режиссирует всю эту канитель?
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    FWSPM
    1729360033
    Результат ожидаемый. Вобщем и добавить больше нечего. Краснодар должен брать золото в этом сезоне.
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    ОК, Зенит!
    1729360555
    Футбол видел. Поле видел. Мячь… тоже видел. Краснодар видел. Спартак ? Нет, не видел. Во вчерашней газете писали, что ему сегодня вдуют по самые помидоры… Неужто врали? Нет, не врали. Вдули.
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    BarStep
    1729362293
    Ну и! Кто всё же физрук??!! :)
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    fakeid
    1729362463
    позор! очень стыдно за рылов!!
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    fakeid
    1729362827
    прошаренные хряки расселись по бачкам, крышки захлопнули, рылов не высовывают. но отрядили самого тупого дезеува отдуваться тут за них всех. вон он как ниже визжит, лгбт-шник!
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