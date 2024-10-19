РПЛ. «Краснодар» разгромил «Спартак» в Москве (3:0) и стал единоличным лидером чемпионата России

В матче 12-го тура чемпионата России московский «Спартак» дома проиграл «Краснодару» со счетом 0:3.

Голы у гостей забили в первом тайме Кевин Ленини на 8-й минуте и Виктора Са на 45-й. «Быки» довели дело до разгрома на 90+6-й минуте после автогола Хесуса Медины.

«Краснодар» набрал 30 очков после 12 туров и стал единоличным лидером чемпионата России. «Быки» одержали 9-ю победу подряд в РПЛ.

«Спартак» остается 6-м с 19 очками.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Спартак (Москва) – Краснодар – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ленини, 8; 0:2 – Са, 45; 0:3 – Медина, 90+6 (в свои ворота).

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