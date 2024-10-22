Шалимов похвалил Абену за матч против «Краснодара»

Бывший спартаковец Игорь Шалимов во время эфира на ютуб-канале «Это футбол, брат!» нашел положительные моменты в игре защитника Миенти Абены в матче с «Краснодаром» (0:3).

– Мне кажется, Абена сейчас самый быстрый центральный защитник в РПЛ. Я не видел, чтобы центральный защитник не проигрывал нападающему, когда идет передача за спину.

Абена – силовой. Кордоба с Абеной ни разу не развернулся. Был один только раз, когда Абена упал. Он не дал ему развернуться. Кордоба все мячи принял, это да, но не развернулся.

– Если брать игру Абены один в один по Кордобе, вас она устроила?

– Да. Например, писали про Дуарте. Я не исключаю, что Кордоба тогда вправо три раза развернулся бы, влево – тоже три, забил бы гол и отдал бы голевую передачу.

Я считаю, что Абена с ним справился. Единственное – если бы он был более опытным защитником, он бы не давал Кордобе облокотиться на себя.