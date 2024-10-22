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    Шалимов похвалил Абену за матч против «Краснодара»

    Бывший спартаковец Игорь Шалимов во время эфира на ютуб-канале «Это футбол, брат!» нашел положительные моменты в игре защитника Миенти Абены в матче с «Краснодаром» (0:3).

    – Мне кажется, Абена сейчас самый быстрый центральный защитник в РПЛ. Я не видел, чтобы центральный защитник не проигрывал нападающему, когда идет передача за спину.

    Абена – силовой. Кордоба с Абеной ни разу не развернулся. Был один только раз, когда Абена упал. Он не дал ему развернуться. Кордоба все мячи принял, это да, но не развернулся.

    – Если брать игру Абены один в один по Кордобе, вас она устроила?

    – Да. Например, писали про Дуарте. Я не исключаю, что Кордоба тогда вправо три раза развернулся бы, влево – тоже три, забил бы гол и отдал бы голевую передачу.

    Я считаю, что Абена с ним справился. Единственное – если бы он был более опытным защитником, он бы не давал Кордобе облокотиться на себя.

    • Абена куплен в августе у «Ференцвароша» за 1,2 миллиона евро.
    • У Миенти 5 матчей в РПЛ.
    • «Спартак» идет в лиге 6-м.

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    Источник: Спортс

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    Комментарии (2)
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    FWSPM
    1729575300
    Вполне нормально сыграл а ошибки бывают у всех для того и существует подстраховка. Но это не про спартак. Там Литвинов по жизни ворон ловит когда еще пол минуты назад нужно было выдвигаться на другую позицию. С другой стороны откуда у него эти навыки если он вобще не защитник?
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