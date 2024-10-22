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    • Спартаковец Игнатов – про 0:3 от «Краснодара»: «Не сказал бы, что нас навозили рылом»

    Спартаковец Игнатов – про 0:3 от «Краснодара»: «Не сказал бы, что нас навозили рылом»

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов подвел итоги проигранного матча с «Краснодаром».

    • Команды встречались в 12-м туре РПЛ на «Лукойл Арене».
    • Москвичи потерпели домашнее поражение со счетом 0:3.

    – Что мы увидели в матче с «Краснодаром»? Болельщики возмущены и кричат.

    – Это футбол. Если мы не забиваем свои моменты, а соперник реализует свои, такой итог.

    – То есть если бы вы забили все, что создали, то не проиграли бы?

    – Да. Хотя бы не проиграли.

    – То есть не считаете, что, по-футбольному выражаясь, вас навозили рылом?

    – По счету это, возможно, выглядит так, но по игре я бы так не сказал.

    Согласен, что в первом тайме мы не создали достаточное количество моментов и соперник выглядел лучше, но во втором вышли отыгрываться и сделали хорошее давление, могли забить.

    – Не считаете, что в первом тайме был вынос тела?

    – Нет, не согласен.

    – С каким игровым заданием вышли? Вы получили 8 минут. Что за это время можно сделать? Вы вспотели?

    – Немножко. Вышел, чтобы сравнять счет. Но не удалось.

    – Что поменялось во втором тайме, кроме схемы?

    – Выше стали играть защитники, стали играть плотнее к нападению, перекрывали сразу соперника, стало больше полумоментов. Могли забить.

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    Источник: «РБ Спорт»

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