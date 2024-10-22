Спартаковец Игнатов – про 0:3 от «Краснодара»: «Не сказал бы, что нас навозили рылом»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов подвел итоги проигранного матча с «Краснодаром».

Команды встречались в 12-м туре РПЛ на «Лукойл Арене».

Москвичи потерпели домашнее поражение со счетом 0:3.

– Что мы увидели в матче с «Краснодаром»? Болельщики возмущены и кричат.

– Это футбол. Если мы не забиваем свои моменты, а соперник реализует свои, такой итог.

– То есть если бы вы забили все, что создали, то не проиграли бы?

– Да. Хотя бы не проиграли.

– То есть не считаете, что, по-футбольному выражаясь, вас навозили рылом?

– По счету это, возможно, выглядит так, но по игре я бы так не сказал.

Согласен, что в первом тайме мы не создали достаточное количество моментов и соперник выглядел лучше, но во втором вышли отыгрываться и сделали хорошее давление, могли забить.

– Не считаете, что в первом тайме был вынос тела?

– Нет, не согласен.

– С каким игровым заданием вышли? Вы получили 8 минут. Что за это время можно сделать? Вы вспотели?

– Немножко. Вышел, чтобы сравнять счет. Но не удалось.

– Что поменялось во втором тайме, кроме схемы?

– Выше стали играть защитники, стали играть плотнее к нападению, перекрывали сразу соперника, стало больше полумоментов. Могли забить.