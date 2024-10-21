Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Журавель назвал виновного в 0:3 «Спартака» от «Краснодара»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар» (0:3).

    «Простой вывод после поражения «Спартака» от «Краснодара». Не важно, кто ты: крутой футболист, как Деян Станкович, или компьютерный гик, как Гильермо Абаскаль. Ты все равно можешь наступить в одну и ту же лужу.

    Станкович на матч с «Краснодаром» выбрал схему, где игроки используются в самых неудобных и неэффективных для них зонах. Он поставил команду в тупик и сделал то, что иногда делал Абаскаль. Полная оторванность от реальности. Станкович решил бороться со здравым смыслом. Это абсолютно поражение Станковича. Он это и признал в интервью после игры.

    Не знаю, как вы, а я не вижу разницы между Абаскалем и Станковичем», – сказал Журавель.

    Новости по теме
    Мостовой – о срыве стажировки в «Спартаке»: «На протяжении многих лет в руководстве клуба нефутбольные люди, не соблюдающие манеры» 2
    Победная речь Мусаева в раздевалке после разгрома «Спартака»
    «Спартак» определился с местом проведения зимних сборов
    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:04
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    fakeid
    1729512915
    как-то раз зенит приехал к лошадям (а они тогда были сильны, как сейчас краснодар) и внезапно выставил на игру 5 защитников, чего отродясь не бывало. кони оказались явно не готовы к такому повороту, потому и проиграли. это я к тому, что станкович хотел удивить краснодар, поломать их план на игру, они же готовились играть против 4х защитников хряков, всё это разбирали перед игрой - и тут вдруг на своём поле выставляют 5 защитников. мусаев признал, что ход хряков был неожиданным. однако уровень их защитников, зулусов абенов, которые даже по мячу попасть не могут, оказался таким, что для краснодара не составило никакого труда щёлкнуть хряков по рылу)
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 