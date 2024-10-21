Журавель назвал виновного в 0:3 «Спартака» от «Краснодара»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар» (0:3).

«Простой вывод после поражения «Спартака» от «Краснодара». Не важно, кто ты: крутой футболист, как Деян Станкович, или компьютерный гик, как Гильермо Абаскаль. Ты все равно можешь наступить в одну и ту же лужу.

Станкович на матч с «Краснодаром» выбрал схему, где игроки используются в самых неудобных и неэффективных для них зонах. Он поставил команду в тупик и сделал то, что иногда делал Абаскаль. Полная оторванность от реальности. Станкович решил бороться со здравым смыслом. Это абсолютно поражение Станковича. Он это и признал в интервью после игры.

Не знаю, как вы, а я не вижу разницы между Абаскалем и Станковичем», – сказал Журавель.