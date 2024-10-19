Зенитовский бразилец получит паспорт России и будет играть за сборную

Защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу готовят паспорт России.

«Сантос получит российское гражданство, станет играть за сборную России и не будет легионером в РПЛ: процедура получения правильного паспорта 30-летним бразильцем идет уже несколько месяцев.

«Зенит» направил запрос в РФС, который всесторонне изучил эту инициативу + подготовил справку по заслугам игрока и выдал ему положительную характеристику для следующих стадий рассмотрения вопроса.

Сейчас тему изучают на самом верху и на 99,9% по ней будет позитивное решение. Возможно, даже в этом году. Уж очень сильно хочет «Газпром» видеть Дугласа наконец россиянином + в нашей сборной.

С тех пор, как Дуглас надел майку «Зенита» (летом 2019-го), в родную сборную он не катался. Поэтому есть все шансы увидеть его в команде Карпина. В 2021-м он утверждал, что с удовольствием сыграл бы за наших парней», – написал инсайдер Иван Карпов.