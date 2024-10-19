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    • Зенитовский бразилец получит паспорт России и будет играть за сборную

    Зенитовский бразилец получит паспорт России и будет играть за сборную

    Защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу готовят паспорт России.

    «Сантос получит российское гражданство, станет играть за сборную России и не будет легионером в РПЛ: процедура получения правильного паспорта 30-летним бразильцем идет уже несколько месяцев.

    «Зенит» направил запрос в РФС, который всесторонне изучил эту инициативу + подготовил справку по заслугам игрока и выдал ему положительную характеристику для следующих стадий рассмотрения вопроса.

    Сейчас тему изучают на самом верху и на 99,9% по ней будет позитивное решение. Возможно, даже в этом году. Уж очень сильно хочет «Газпром» видеть Дугласа наконец россиянином + в нашей сборной.

    С тех пор, как Дуглас надел майку «Зенита» (летом 2019-го), в родную сборную он не катался. Поэтому есть все шансы увидеть его в команде Карпина. В 2021-м он утверждал, что с удовольствием сыграл бы за наших парней», – написал инсайдер Иван Карпов.

    • «Зенит» купил Дугласа у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
    • Бразилец провел 198 матчей за «Зенит», забил 7 голов, сделал 33 ассиста.
    • Футболист стоит 12 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 13:09
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    Комментарии (37)
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    subbotaspartak
    1729337878
    Вкладывайте деньги в ДЮСШ Бразилии, перспективно для российской сборной...
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    fakeid
    1729338078
    вполне заслуженно. наш капитан, в отличие от остальных, получает паспорт не по упрощённой схеме за заслуги в спорте, а как обычный гражданин, который должен выполнить определённые условия, например, прожить в россии 5 лет. какие вопросы? но в тарасятнике уже полыхает, что очень хорошо)
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    andr45
    1729338775
    О какой сборной болтают все эти дилетанты не доделанные?) Сантос не сможет выступать за сборную РФ поскольку уже выступал за олимпийскую сборную Бразилии в 2016 году, с которой завоевал золотую медаль)
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    =Cпартак=
    1729338988
    какая сборная хахахаххах неизвестно когда мы где то будем участвовать а ему уже 30 лет
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    Интерес
    1729339496
    Безусловно,ГАЗПРОМ решит судьбу газпромыша положительно.Для внутреннего употребления.
    Ответить
    aaaaahhhh
    1729339622
    освобождает лимит для следующих сантосов...:)))
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    Myasko
    1729339662
    Всё. Теперь от какой-нибудь сборной Пакистана камня на камне не оставим...
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    Спартач80
    1729339754
    Вот сейчас особенно стало стыдно за админресурс и сам Зенит....
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    rash1959
    1729340039
    Значит завезут ещё пяток немытых бразилов.
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    Спартач80
    1729340359
    Какой смысл в лимите, если эти ублюдки обходят его баблом, причём сворованным у народа? Ещё и народу в уши срут, что всё по правилам.
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