Андрей Мостовой заявил о пользе алкоголя после матчей

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой не видит проблемы, что футболисты употребляют алкоголь.

– Максим Глушенков сказал, что может выпить два бокала пива после игры для восстановления. Пользуешься таким методом?

– Конечно, кого обманывать. Ничего страшного в этом нет. Одна-две баночки пива, без перебора, после тяжелой игры даже полезно. Главное – не перебарщивать.