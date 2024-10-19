Андрей Мостовой заявил о пользе алкоголя после матчей

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой не видит проблемы, что футболисты употребляют алкоголь.
– Максим Глушенков сказал, что может выпить два бокала пива после игры для восстановления. Пользуешься таким методом?
– Конечно, кого обманывать. Ничего страшного в этом нет. Одна-две баночки пива, без перебора, после тяжелой игры даже полезно. Главное – не перебарщивать.
- 26-летний Мостовой в сезоне РПЛ провел 8 матчей, забил 3 гола.
- «Зенит» лидирует в турнире.
- Глушенков восстанавливается после травмы.