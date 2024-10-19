Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Андрей Мостовой заявил о пользе алкоголя после матчей

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой не видит проблемы, что футболисты употребляют алкоголь.

    Максим Глушенков сказал, что может выпить два бокала пива после игры для восстановления. Пользуешься таким методом?

    – Конечно, кого обманывать. Ничего страшного в этом нет. Одна-две баночки пива, без перебора, после тяжелой игры даже полезно. Главное – не перебарщивать.

    • 26-летний Мостовой в сезоне РПЛ провел 8 матчей, забил 3 гола.
    • «Зенит» лидирует в турнире.
    • Глушенков восстанавливается после травмы.

    Новости по теме
    Дуглас Сантос после получения гражданства РФ не сможет играть за сборную России
    В «Зените» отреагировали на новость о скорой выдаче Сантосу российского паспорта 5
    Черчесов рассказал, что персонально разговаривал с Соболевым в сборной: «Нет, не в душе»
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:42
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    TIMOTHY
    1729331547
    Правильно! Лучше пиво чем бромантан)
    Ответить
    svan61
    1729333218
    За этим "Главное – не перебарщивать" как-то ощущается третья, четвёртая баночка... Может, показалось)
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1729333538
    Когда пьешь пиво, нужно знать меру. Иначе можно выпить меньше. Гыгыгы
    Ответить
    The only one
    1729333958
    выпил пару баночек пива, покурил, сходил в ночной клуб- и как огурчик!
    Ответить
    АлексМак
    1729334329
    Молодчик
    Ответить
    ...уефан
    1729337132
    ...при потере жидкости организмом надо восполнять водный баланс плазмы крови, но не более того...
    Ответить
    fakeid
    1729337782
    ждём очередных дебильных заголовков от бомбардира в стиле: "в госдуме прокомментировали пристрастие мостового к алкоголю".
    Ответить
    subbotaspartak
    1729337929
    Ещё один эксперт пивной
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 