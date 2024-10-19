20 октября 2024 года на стадионе «Центральный» в Гомеле состоится матч 25-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Гомель» примет «Днепр». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, и каждая из них будет стремиться улучшить свои позиции.
«Гомель»
«Гомель» занимает 7-е место с 35 очками после 24 туров. Команда показывает уверенную игру в последних матчах, не проигрывая в трех играх подряд. Лучший бомбардир команды – R. Effaghe, который забил 19 голов в 23 матчах. «Гомель» стабильно забивает в последних четырех матчах, но при этом и пропускает в шести играх подряд. В последних пяти играх «Гомель» забил 8 и пропустил 7 голов, что указывает на сбалансированную, но не идеальную защиту.
Последние матчи «Гомеля»:
- «Торпедо-БелАЗ» 2:2 «Гомель»
- «Гомель» 2:1 «Динамо Брест»
- «Гомель» 2:1 «Нафтан»
- «Минск» 3:1 «Гомель»
- «БАТЭ» 0:1 «Гомель» (товарищеский матч)
«Днепр»
«Днепр Могилев» располагается на 15-м месте с 13 очками, что ставит команду в тяжелую ситуацию. Команда демонстрирует нестабильные результаты, проигрывая в большинстве матчей. Юрий Клочков – лучший бомбардир команды с 8 голами в 19 матчах. В последних пяти играх «Днепр Могилев» забил 10 голов, но и пропустил столько же, что подчеркивает проблемы в обороне. Также команда не выигрывает в последних десяти матчах на выезде, что существенно снижает еe шансы в этом матче.
Последние матчи «Днепра»:
- «Нафтан» 3:0 «Днепр»
- «Минск» 2:2 «Днепр»
- «Днепр Могилев» 2:1 «Сморгонь»
- «Динамо Минск» 2:0 «Днепр»
- «Арсенал Дзержинск» 2:6 «Днепр» (товарищеский матч)
Личные встречи
В последних восьми матчах между «Гомелем» и «Днепром Могилев» преимущество на стороне «Гомеля», который не проигрывал в шести из них. На своем поле «Гомель» побеждает «Днепр Могилев» в четырех последних матчах. Это указывает на уверенность команды в домашних играх против данного соперника и дает предпосылки к возможной победе.
Последние личные встречи:
- «Днепр» 0:1 «Гомель» (май 2024)
- «Гомель» 1:0 «Днепр» (февраль 2023)
- «Гомель» 4:0 «Днепр» (август 2022)
Статистика
«Гомель»:
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
«Днепр»:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
Прогноз на матч «Гомель» – «Днепр»
«Гомель» показывает более стабильные результаты, особенно в домашних матчах. Учитывая проблемы «Днепра Могилев» в гостевых играх и слабую защиту, «Гомель» имеет все шансы на победу. Ожидается результативный матч с обеих сторон, но преимущество будет на стороне хозяев.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Гомеля» – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – коэффициент 1.95
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
Рекомендация: Победа «Гомеля» за коэффициент 1.80.
Прогноз на точный счет
Исходя из текущей формы команд и их статистики, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Гомеля» с минимальным преимуществом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Гомеля» за коэффициент 7.00.