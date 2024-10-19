20 октября 2024 года на стадионе «Центральный» в Гомеле состоится матч 25-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Гомель» примет «Днепр». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, и каждая из них будет стремиться улучшить свои позиции.

«Гомель»

«Гомель» занимает 7-е место с 35 очками после 24 туров. Команда показывает уверенную игру в последних матчах, не проигрывая в трех играх подряд. Лучший бомбардир команды – R. Effaghe, который забил 19 голов в 23 матчах. «Гомель» стабильно забивает в последних четырех матчах, но при этом и пропускает в шести играх подряд. В последних пяти играх «Гомель» забил 8 и пропустил 7 голов, что указывает на сбалансированную, но не идеальную защиту.

Последние матчи «Гомеля»:

«Днепр»

«Днепр Могилев» располагается на 15-м месте с 13 очками, что ставит команду в тяжелую ситуацию. Команда демонстрирует нестабильные результаты, проигрывая в большинстве матчей. Юрий Клочков – лучший бомбардир команды с 8 голами в 19 матчах. В последних пяти играх «Днепр Могилев» забил 10 голов, но и пропустил столько же, что подчеркивает проблемы в обороне. Также команда не выигрывает в последних десяти матчах на выезде, что существенно снижает еe шансы в этом матче.

Последние матчи «Днепра»:

Личные встречи

В последних восьми матчах между «Гомелем» и «Днепром Могилев» преимущество на стороне «Гомеля», который не проигрывал в шести из них. На своем поле «Гомель» побеждает «Днепр Могилев» в четырех последних матчах. Это указывает на уверенность команды в домашних играх против данного соперника и дает предпосылки к возможной победе.

Последние личные встречи:

«Днепр» 0:1 «Гомель» (май 2024)

«Гомель» 1:0 «Днепр» (февраль 2023)

«Гомель» 4:0 «Днепр» (август 2022)

Статистика

«Гомель»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

«Днепр»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

Прогноз на матч «Гомель» – «Днепр»

«Гомель» показывает более стабильные результаты, особенно в домашних матчах. Учитывая проблемы «Днепра Могилев» в гостевых играх и слабую защиту, «Гомель» имеет все шансы на победу. Ожидается результативный матч с обеих сторон, но преимущество будет на стороне хозяев.

Рекомендации для ставок:

Победа «Гомеля» – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – коэффициент 1.95

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Рекомендация: Победа «Гомеля» за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

Исходя из текущей формы команд и их статистики, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Гомеля» с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Гомеля» за коэффициент 7.00.