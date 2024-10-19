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    • Прогноз на точный счет матча «Гомель» – «Днепр», Высшая лига Беларуси, 20 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Гомель» – «Днепр», Высшая лига Беларуси, 20 октября 2024 года

    20 октября 2024 года на стадионе «Центральный» в Гомеле состоится матч 25-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Гомель» примет «Днепр». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, и каждая из них будет стремиться улучшить свои позиции.

    «Гомель»

    «Гомель» занимает 7-е место с 35 очками после 24 туров. Команда показывает уверенную игру в последних матчах, не проигрывая в трех играх подряд. Лучший бомбардир команды – R. Effaghe, который забил 19 голов в 23 матчах. «Гомель» стабильно забивает в последних четырех матчах, но при этом и пропускает в шести играх подряд. В последних пяти играх «Гомель» забил 8 и пропустил 7 голов, что указывает на сбалансированную, но не идеальную защиту.

    Последние матчи «Гомеля»:

    «Днепр»

    «Днепр Могилев» располагается на 15-м месте с 13 очками, что ставит команду в тяжелую ситуацию. Команда демонстрирует нестабильные результаты, проигрывая в большинстве матчей. Юрий Клочков – лучший бомбардир команды с 8 голами в 19 матчах. В последних пяти играх «Днепр Могилев» забил 10 голов, но и пропустил столько же, что подчеркивает проблемы в обороне. Также команда не выигрывает в последних десяти матчах на выезде, что существенно снижает еe шансы в этом матче.

    Последние матчи «Днепра»:

    • «Нафтан» 3:0 «Днепр»
    • «Минск» 2:2 «Днепр»
    • «Днепр Могилев» 2:1 «Сморгонь»
    • «Динамо Минск» 2:0 «Днепр»
    • «Арсенал Дзержинск» 2:6 «Днепр» (товарищеский матч)

    Личные встречи

    В последних восьми матчах между «Гомелем» и «Днепром Могилев» преимущество на стороне «Гомеля», который не проигрывал в шести из них. На своем поле «Гомель» побеждает «Днепр Могилев» в четырех последних матчах. Это указывает на уверенность команды в домашних играх против данного соперника и дает предпосылки к возможной победе.

    Последние личные встречи:

    • «Днепр» 0:1 «Гомель» (май 2024)
    • «Гомель» 1:0 «Днепр» (февраль 2023)
    • «Гомель» 4:0 «Днепр» (август 2022)

    Статистика

    «Гомель»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    «Днепр»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

    Прогноз на матч «Гомель» – «Днепр»

    «Гомель» показывает более стабильные результаты, особенно в домашних матчах. Учитывая проблемы «Днепра Могилев» в гостевых играх и слабую защиту, «Гомель» имеет все шансы на победу. Ожидается результативный матч с обеих сторон, но преимущество будет на стороне хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Гомеля» – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.95
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа «Гомеля» за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет

    Исходя из текущей формы команд и их статистики, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Гомеля» с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Гомеля» за коэффициент 7.00.

    Источник: «Бомбардир»

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