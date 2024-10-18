19 октября 2024 года на стадионе «Динамо» в Минске состоится матч 25 тура Высшей лиги Беларуси между лидером турнира «Динамо» Минск и командой из нижней части таблицы – «Славия» Мозырь. «Динамо» продолжает удерживать лидерство в чемпионате, а «Славия» испытывает трудности, не выигрывая в последних матчах.

«Динамо» Минск

«Динамо» Минск уверенно лидирует в чемпионате, набрав 53 очка после 22 туров. Команда побеждает в 4 последних матчах и показывает высокую результативность, забивая в каждом из последних поединков. Лидером нападения является Дмитрий Подстрелов с 6 голами в 25 матчах. В последних 5 играх команда забила 10 голов и пропустила всего 3, что указывает на надежную игру как в атаке, так и в обороне.

Последние матчи «Динамо» Минск:

«Нафтан» 1:2 «Динамо» Минск

«Шахтер» Солигорск 0:3 «Динамо» Минск

«Динамо» Минск 1:2 «Хартс» (Лига Конференций)

«Динамо» Минск 2:0 «Ислочь»

«Динамо» Минск 2:0 «Минск»

«Славия» Мозырь

«Славия» Мозырь занимает 11 место в таблице с 29 очками после 24 туров. Команда не выигрывает в 8 последних матчах и испытывает трудности в защите, пропуская в среднем 1.60 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Павел Чикида, забивший 8 голов в 21 матче. В последних 5 играх «Славия» Мозырь забила 3 гола и пропустила 8, что свидетельствует о проблемах в обоих направлениях.

Последние матчи «Славии» Мозырь:

«Славия» Мозырь 2:3 «БАТЭ»

«Неман» 1:0 «Славия» Мозырь

«Славия» Мозырь 0:0 «Слуцк»

«Арсенал» Дзержинск 1:1 «Славия» Мозырь

«Динамо» Брест 3:0 «Славия» Мозырь

Личные встречи

«Динамо» Минск имеет преимущество в очных встречах против «Славии», не проигрывая в 15 из 17 последних матчей. В последних встречах команды часто обменивались голами, но в целом «Динамо» имеет преимущество благодаря своей более стабильной форме и сильной атаке.

Последние встречи:

«Славия» Мозырь 1:1 «Динамо» Минск

«Динамо» Минск 2:1 «Славия» Мозырь

«Динамо» Минск 1:2 «Славия» Мозырь

Статистика

«Динамо» Минск Забивает в среднем: 2.00 гола за матч Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч Забито в последних 5 матчах: 10 голов Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

«Славия» Мозырь Забивает в среднем: 0.60 гола за матч Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч Забито в последних 5 матчах: 3 гола Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов



Прогноз на матч «Динамо» Минск – «Славия» Мозырь

Учитывая текущую форму и результаты команд, «Динамо» Минск является явным фаворитом. «Славия» Мозырь испытывает серьезные трудности в обороне и не показывает уверенной игры в нападении, что может стать решающим фактором в этом матче. Ожидается, что «Динамо» Минск доминирует на поле и добьется уверенной победы.

Рекомендации для ставок:

Победа «Динамо» Минск – коэффициент 1.45

Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.80

«Динамо» Минск забьет в обоих таймах – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Динамо» Минск за коэффициент 1.45.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровой формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Динамо» Минск со счетом 2:0.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Динамо» Минск за 5.50.