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    • Прогноз на точный счет матча «Динамо» Минск – «Славия» Мозырь, Высшая лига Беларуси, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Динамо» Минск – «Славия» Мозырь, Высшая лига Беларуси, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на стадионе «Динамо» в Минске состоится матч 25 тура Высшей лиги Беларуси между лидером турнира «Динамо» Минск и командой из нижней части таблицы – «Славия» Мозырь. «Динамо» продолжает удерживать лидерство в чемпионате, а «Славия» испытывает трудности, не выигрывая в последних матчах.

    «Динамо» Минск

    «Динамо» Минск уверенно лидирует в чемпионате, набрав 53 очка после 22 туров. Команда побеждает в 4 последних матчах и показывает высокую результативность, забивая в каждом из последних поединков. Лидером нападения является Дмитрий Подстрелов с 6 голами в 25 матчах. В последних 5 играх команда забила 10 голов и пропустила всего 3, что указывает на надежную игру как в атаке, так и в обороне.

    Последние матчи «Динамо» Минск:

    «Славия» Мозырь

    «Славия» Мозырь занимает 11 место в таблице с 29 очками после 24 туров. Команда не выигрывает в 8 последних матчах и испытывает трудности в защите, пропуская в среднем 1.60 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Павел Чикида, забивший 8 голов в 21 матче. В последних 5 играх «Славия» Мозырь забила 3 гола и пропустила 8, что свидетельствует о проблемах в обоих направлениях.

    Последние матчи «Славии» Мозырь:

    Личные встречи

    «Динамо» Минск имеет преимущество в очных встречах против «Славии», не проигрывая в 15 из 17 последних матчей. В последних встречах команды часто обменивались голами, но в целом «Динамо» имеет преимущество благодаря своей более стабильной форме и сильной атаке.

    Последние встречи:

    • «Славия» Мозырь 1:1 «Динамо» Минск
    • «Динамо» Минск 2:1 «Славия» Мозырь
    • «Динамо» Минск 1:2 «Славия» Мозырь

    Статистика

    • «Динамо» Минск

      • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
      • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
      • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
      • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    • «Славия» Мозырь

      • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
      • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
      • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
      • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

    Прогноз на матч «Динамо» Минск – «Славия» Мозырь

    Учитывая текущую форму и результаты команд, «Динамо» Минск является явным фаворитом. «Славия» Мозырь испытывает серьезные трудности в обороне и не показывает уверенной игры в нападении, что может стать решающим фактором в этом матче. Ожидается, что «Динамо» Минск доминирует на поле и добьется уверенной победы.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Динамо» Минск – коэффициент 1.45
    • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.80
    • «Динамо» Минск забьет в обоих таймах – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Динамо» Минск за коэффициент 1.45.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровой формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Динамо» Минск со счетом 2:0.

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Динамо» Минск за 5.50.

    Источник: «Бомбардир»

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