19.10.2024, суббота, 21:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
4-1-1-3-1
21
Лапоухов
5
Рай
23
Поляков
26
Калинин
32
Пигас
25
Куликов
29
Амиан
26
Седько
8
Демченко
98
Подстрелов
29
Альфред
4-2-3-1
1
Козлов
31
Залеский
2
Шемрук
25
Широбоков
12
Иванов
9
Батищев
10
Сазончик
13
Полоз
99
Ада
49
Джигеро
31
Соловей
29
Амиан
8
Селява
8
Селява
29
Амиан
25
Куликов
20
Школик
20
Школик
25
Куликов
98
Подстрелов
17
Бахар
17
Бахар
98
Подстрелов
8
Демченко
10
Жердев
10
Жердев
8
Демченко
99
Ада
27
Чикида
27
Чикида
99
Ада
13
Полоз
21
Кенжебаев
21
Кенжебаев
13
Полоз
49
Джигеро
90
Грудько
90
Грудько
49
Джигеро
Остались в запасе
Динамо Мн
Славия-Мозырь
13
Иван Шимакович
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
16
Денис Шелихов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Динамо Мн - Славия-Мозырь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Славии-Мозырь», 25-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Славия-Мозырь»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»