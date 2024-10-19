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  • «Динамо» Минск – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Динамо» Минск – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 19:50
Динамо Мн
19.10.2024, суббота, 21:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
34' В. Пигас 74' С. Альфред
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
29
Бони Амиан
ЦП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
12
Алексей Иванов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
19
Педро Игор
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Денис Шелихов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
6
Юлий Кузнецов
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
90
Иван Грудько
ЦФ
4-1-1-3-1
21
Лапоухов
5
Рай
23
Поляков
26
Калинин
32
Пигас
25
Куликов
29
Амиан
26
Седько
8
Демченко
98
Подстрелов
29
Альфред
4-2-3-1
1
Козлов
31
Залеский
2
Шемрук
25
Широбоков
12
Иванов
9
Батищев
10
Сазончик
13
Полоз
99
Ада
49
Джигеро
31
Соловей
29
Амиан
8
Селява
8
Селява
29
Амиан
25
Куликов
20
Школик
20
Школик
25
Куликов
98
Подстрелов
17
Бахар
17
Бахар
98
Подстрелов
8
Демченко
10
Жердев
10
Жердев
8
Демченко
99
Ада
27
Чикида
27
Чикида
99
Ада
13
Полоз
21
Кенжебаев
21
Кенжебаев
13
Полоз
49
Джигеро
90
Грудько
90
Грудько
49
Джигеро
Остались в запасе
Динамо Мн
Славия-Мозырь
13
Иван Шимакович
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
16
Денис Шелихов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Динамо Мн - Славия-Мозырь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Славии-Мозырь», 25-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Славия-Мозырь»

«Динамо» Минск – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Динамо Мн
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