19 октября 2024 года на стадионе «Tottenham Hotspur Stadium» состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом». Обе команды стремятся закрепиться в середине таблицы и улучшить свои позиции, учитывая их не самые стабильные результаты на старте сезона.

«Тоттенхэм»

После 7 туров «Тоттенхэм» занимает 9-е место в таблице с 10 очками. В последнем матче команда потерпела поражение от «Брайтона» (2:3). Лучший бомбардир «шпор» – Бреннан Джонсон, который забил 6 голов в 11 матчах. Несмотря на поражение, «Тоттенхэм» демонстрирует атакующую активность – в последних 5 играх они забили 13 голов, но также пропустили 5. В домашнем матче против «Вест Хэма» команда будет стремиться к победе, используя преимущество своего поля.

Последние матчи «Тоттенхэм»:

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» занимает 12-е место с 8 очками после 7 туров. В последнем матче команда уверенно победила «Ипсвич» (4:1). Лучший бомбардир команды – Джеррод Боуэн, который забил 3 гола в 9 матчах. В последних 5 играх «Вест Хэм» забил 7 голов, но пропустил 11, что указывает на проблемы в обороне. Команда продолжает пропускать в каждом из последних 6 матчей, что может стать решающим фактором в предстоящем поединке.

Последние матчи «Вест Хэм»:

Личные встречи

В последних матчах против «Тоттенхэма» «Вест Хэм» показывает нестабильные результаты. «Шпоры» имеют преимущество, забивая в 7 последних встречах против этого соперника. Однако «Вест Хэм» также часто отличался в очных встречах, что делает этот матч открытым и возможным для обеих сторон.

Последние встречи:

Статистика

«Тоттенхэм»

Забивает в среднем: 2.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 13 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах

«Вест Хэм»

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Вест Хэм»

Исходя из текущей формы команд, можно ожидать активную и атакующую игру с обеих сторон. «Тоттенхэм», обладая более мощной атакой и домашним преимуществом, выглядит фаворитом в этом матче. Однако «Вест Хэм» также способен создать проблемы за счет своей контратакующей игры.

Рекомендации для ставок:

Победа «Тоттенхэм» – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Тоттенхэм» за коэффициент 2.00.

Прогноз на точный счет

С учетом игровой формы и статистики обеих команд, наиболее вероятным исходом представляется победа «Тоттенхэма» с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Тоттенхэм» за 8.00.