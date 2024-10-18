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    • Прогноз на точный счет матча «Тоттенхэм» – «Вест Хэм», Премьер-лига, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Тоттенхэм» – «Вест Хэм», Премьер-лига, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на стадионе «Tottenham Hotspur Stadium» состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом». Обе команды стремятся закрепиться в середине таблицы и улучшить свои позиции, учитывая их не самые стабильные результаты на старте сезона.

    «Тоттенхэм»

    После 7 туров «Тоттенхэм» занимает 9-е место в таблице с 10 очками. В последнем матче команда потерпела поражение от «Брайтона» (2:3). Лучший бомбардир «шпор» – Бреннан Джонсон, который забил 6 голов в 11 матчах. Несмотря на поражение, «Тоттенхэм» демонстрирует атакующую активность – в последних 5 играх они забили 13 голов, но также пропустили 5. В домашнем матче против «Вест Хэма» команда будет стремиться к победе, используя преимущество своего поля.

    Последние матчи «Тоттенхэм»:

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» занимает 12-е место с 8 очками после 7 туров. В последнем матче команда уверенно победила «Ипсвич» (4:1). Лучший бомбардир команды – Джеррод Боуэн, который забил 3 гола в 9 матчах. В последних 5 играх «Вест Хэм» забил 7 голов, но пропустил 11, что указывает на проблемы в обороне. Команда продолжает пропускать в каждом из последних 6 матчей, что может стать решающим фактором в предстоящем поединке.

    Последние матчи «Вест Хэм»:

    Личные встречи

    В последних матчах против «Тоттенхэма» «Вест Хэм» показывает нестабильные результаты. «Шпоры» имеют преимущество, забивая в 7 последних встречах против этого соперника. Однако «Вест Хэм» также часто отличался в очных встречах, что делает этот матч открытым и возможным для обеих сторон.

    Последние встречи:

    • «Вест Хэм» 1:1 «Тоттенхэм»
    • «Тоттенхэм» 1:2 «Вест Хэм»
    • «Тоттенхэм» 2:3 «Вест Хэм»
    • «Тоттенхэм» 2:0 «Вест Хэм»

    Статистика

    «Тоттенхэм»

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах

    «Вест Хэм»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
    • 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Вест Хэм»

    Исходя из текущей формы команд, можно ожидать активную и атакующую игру с обеих сторон. «Тоттенхэм», обладая более мощной атакой и домашним преимуществом, выглядит фаворитом в этом матче. Однако «Вест Хэм» также способен создать проблемы за счет своей контратакующей игры.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Тоттенхэм» – коэффициент 2.00
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Тоттенхэм» за коэффициент 2.00.

    Прогноз на точный счет

    С учетом игровой формы и статистики обеих команд, наиболее вероятным исходом представляется победа «Тоттенхэма» с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Тоттенхэм» за 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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