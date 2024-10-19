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  • «Тоттенхэм» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Тоттенхэм» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 13:20
Тоттенхэм
19.10.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
4 : 1
Завершен
Вест Хэм
36' Д. Кулушевски 52' И. Биссума 55' А. Ареоля (АГ) 60' Х. Сон
18' М. Кудус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
47
Майки Мур
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-1-3-2
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
28
Биссума
7
Сон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
19
Соланке
22
Джонсон
4-1-1-3-1
23
Ареоля
29
Ван-Биссака
20
Тодибо
3
Килман
33
Эмерсон
28
Соучек
2
Родригес
20
Боуэн
20
Кудус
11
Пакета
18
Антонио
28
Биссума
30
Бентанкур
30
Бентанкур
28
Биссума
10
Мэддисон
29
Сарр
29
Сарр
10
Мэддисон
13
Удогие
14
Грей
14
Грей
13
Удогие
7
Сон
11
Вернер
11
Вернер
7
Сон
19
Соланке
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
19
Соланке
2
Родригес
15
Мавропанос
15
Мавропанос
2
Родригес
11
Пакета
4
Альварес
4
Альварес
11
Пакета
28
Соучек
18
Солер
18
Солер
28
Соучек
18
Антонио
38
Саммервил
38
Саммервил
18
Антонио
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Хэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
47
Майки Мур
ЛВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
47
Майки Мур
ЛВ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Хэм
1
1
3
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
13
5
Нарушения
10
15
Офсайды
2
1
Количество передач
472
356
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.41
0.87

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Вест Хэма», 8-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм»«Вест Хэм»

«Тоттенхэм» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Тоттенхэм
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