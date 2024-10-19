19.10.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Англия. Премьер-лига, 8 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
4-1-3-2
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
28
Биссума
7
Сон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
19
Соланке
22
Джонсон
4-1-1-3-1
23
Ареоля
29
Ван-Биссака
20
Тодибо
3
Килман
33
Эмерсон
28
Соучек
2
Родригес
20
Боуэн
20
Кудус
11
Пакета
18
Антонио
28
Биссума
30
Бентанкур
30
Бентанкур
28
Биссума
10
Мэддисон
29
Сарр
29
Сарр
10
Мэддисон
13
Удогие
14
Грей
14
Грей
13
Удогие
7
Сон
11
Вернер
11
Вернер
7
Сон
19
Соланке
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
19
Соланке
2
Родригес
15
Мавропанос
15
Мавропанос
2
Родригес
11
Пакета
4
Альварес
4
Альварес
11
Пакета
28
Соучек
18
Солер
18
Солер
28
Соучек
18
Антонио
38
Саммервил
38
Саммервил
18
Антонио
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Хэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
47
Майки Мур
ЛВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
47
Майки Мур
ЛВ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Хэм
1
1
3
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
13
5
Нарушения
10
15
Офсайды
2
1
Количество передач
472
356
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.41
0.87
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Вест Хэма», 8-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»