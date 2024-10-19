Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Вест Хэма», 8-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 14:30 по московскому времени.