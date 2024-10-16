17 октября 2024 года на стадионе Кастелао состоится матч 30 тура Серии A Бразилии между «Форталезой» и «Атлетико Минейро». Обе команды ведут борьбу за высокие места в турнирной таблице, и этот матч обещает быть ключевым для обеих сторон.
«Форталеза»
«Форталеза» занимает 3 место с 55 очками после 29 туров и продолжает уверенно бороться за топовые позиции в Серии A. Однако в последних матчах команда столкнулась с трудностями, проиграв «Гремио» 1:3 в последней игре. Лучший бомбардир команды Хуан Лусеро забил 23 гола в 54 матчах и является ключевой фигурой атаки. «Форталеза» забивает в пяти последних матчах, но и пропускает немало – 9 голов за последние 5 игр.
Последние матчи «Форталезы»:
- «Гремио» 3:1 «Форталеза» (Серия A)
- «Форталеза» 1:0 «Куяба» (Серия A)
- «Коринтианс» 3:0 «Форталеза» (Копа Судамерикана)
- «Форталеза» 4:1 «Баия» (Серия A)
- «Форталеза» 0:2 «Коринтианс» (Копа Судамерикана)
«Атлетико Минейро»
«Атлетико Минейро» занимает 10 место с 37 очками после 27 туров. Команда демонстрирует уверенную игру в атаке, забив 9 голов в последних пяти матчах. Халк, лучший бомбардир «Атлетико Минейро», забил 18 голов в 41 матче и продолжает оставаться главной угрозой для соперников. Однако команда также пропускает в последних матчах, что может стать проблемой в предстоящей игре.
Последние матчи «Атлетико Минейро»:
- «Атлетико Минейро» 2:1 «Гремио» (Серия A)
- «Атлетико Минейро» 2:2 «Витория» (Серия A)
- «Атлетико Минейро» 2:1 «Васко да Гама» (Кубок Бразилии)
- «Палмейрас» 2:1 «Атлетико Минейро» (Серия A)
- «Атлетико Минейро» 2:0 «Флуминенсе» (Кубок Либертадорес)
Личные встречи
В последних очных встречах между «Форталезой» и «Атлетико Минейро» наблюдается относительное равенство. В последних 9 матчах «Атлетико Минейро» не проигрывает в 7 встречах против «Форталезы». Однако в июне 2024 года их последний матч завершился вничью 1:1, что добавляет интригу в предстоящий поединок.
Последние встречи:
- «Атлетико Минейро» 1:1 «Форталеза» (2024)
- «Атлетико Минейро» 3:1 «Форталеза» (2023)
- «Форталеза» 2:1 «Атлетико Минейро» (2023)
Статистика
«Форталеза»
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
- Не проигрывает в 14 из 15 последних матчей дома
«Атлетико Минейро»
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз на матч «Форталеза» – «Атлетико Минейро»
«Форталеза» является фаворитом встречи на своем поле, но нестабильность в обороне и соперник в лице «Атлетико Минейро», который регулярно забивает, могут привести к результативному матчу. Ожидается, что обе команды смогут поразить ворота друг друга, однако хозяева имеют больше шансов на победу благодаря своей атакующей мощи.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Форталезы» – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Форталезы» за коэффициент 2.00.
Прогноз на точный счет
С учетом текущих форм и результативности обеих команд, наиболее вероятным исходом является победа «Форталезы» 2:1.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Форталезы» за коэффициент 8.00.