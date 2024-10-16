17 октября 2024 года на стадионе Кастелао состоится матч 30 тура Серии A Бразилии между «Форталезой» и «Атлетико Минейро». Обе команды ведут борьбу за высокие места в турнирной таблице, и этот матч обещает быть ключевым для обеих сторон.

«Форталеза» занимает 3 место с 55 очками после 29 туров и продолжает уверенно бороться за топовые позиции в Серии A. Однако в последних матчах команда столкнулась с трудностями, проиграв «Гремио» 1:3 в последней игре. Лучший бомбардир команды Хуан Лусеро забил 23 гола в 54 матчах и является ключевой фигурой атаки. «Форталеза» забивает в пяти последних матчах, но и пропускает немало – 9 голов за последние 5 игр.

Последние матчи «Форталезы»:

«Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» занимает 10 место с 37 очками после 27 туров. Команда демонстрирует уверенную игру в атаке, забив 9 голов в последних пяти матчах. Халк, лучший бомбардир «Атлетико Минейро», забил 18 голов в 41 матче и продолжает оставаться главной угрозой для соперников. Однако команда также пропускает в последних матчах, что может стать проблемой в предстоящей игре.

Последние матчи «Атлетико Минейро»:

Личные встречи

В последних очных встречах между «Форталезой» и «Атлетико Минейро» наблюдается относительное равенство. В последних 9 матчах «Атлетико Минейро» не проигрывает в 7 встречах против «Форталезы». Однако в июне 2024 года их последний матч завершился вничью 1:1, что добавляет интригу в предстоящий поединок.

Последние встречи:

Статистика

«Форталеза»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

Не проигрывает в 14 из 15 последних матчей дома

«Атлетико Минейро»

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Форталеза» – «Атлетико Минейро»

«Форталеза» является фаворитом встречи на своем поле, но нестабильность в обороне и соперник в лице «Атлетико Минейро», который регулярно забивает, могут привести к результативному матчу. Ожидается, что обе команды смогут поразить ворота друг друга, однако хозяева имеют больше шансов на победу благодаря своей атакующей мощи.

Рекомендации для ставок:

Победа «Форталезы» – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Форталезы» за коэффициент 2.00.

Прогноз на точный счет

С учетом текущих форм и результативности обеих команд, наиболее вероятным исходом является победа «Форталезы» 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Форталезы» за коэффициент 8.00.