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    • Прогноз на точный счет матча «Форталеза» – «Атлетико Минейро», Серия A Бразилии, 17 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Форталеза» – «Атлетико Минейро», Серия A Бразилии, 17 октября 2024 года

    17 октября 2024 года на стадионе Кастелао состоится матч 30 тура Серии A Бразилии между «Форталезой» и «Атлетико Минейро». Обе команды ведут борьбу за высокие места в турнирной таблице, и этот матч обещает быть ключевым для обеих сторон.

    «Форталеза»

    «Форталеза» занимает 3 место с 55 очками после 29 туров и продолжает уверенно бороться за топовые позиции в Серии A. Однако в последних матчах команда столкнулась с трудностями, проиграв «Гремио» 1:3 в последней игре. Лучший бомбардир команды Хуан Лусеро забил 23 гола в 54 матчах и является ключевой фигурой атаки. «Форталеза» забивает в пяти последних матчах, но и пропускает немало – 9 голов за последние 5 игр.

    Последние матчи «Форталезы»:

    • «Гремио» 3:1 «Форталеза» (Серия A)
    • «Форталеза» 1:0 «Куяба» (Серия A)
    • «Коринтианс» 3:0 «Форталеза» (Копа Судамерикана)
    • «Форталеза» 4:1 «Баия» (Серия A)
    • «Форталеза» 0:2 «Коринтианс» (Копа Судамерикана)

    «Атлетико Минейро»

    «Атлетико Минейро» занимает 10 место с 37 очками после 27 туров. Команда демонстрирует уверенную игру в атаке, забив 9 голов в последних пяти матчах. Халк, лучший бомбардир «Атлетико Минейро», забил 18 голов в 41 матче и продолжает оставаться главной угрозой для соперников. Однако команда также пропускает в последних матчах, что может стать проблемой в предстоящей игре.

    Последние матчи «Атлетико Минейро»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах между «Форталезой» и «Атлетико Минейро» наблюдается относительное равенство. В последних 9 матчах «Атлетико Минейро» не проигрывает в 7 встречах против «Форталезы». Однако в июне 2024 года их последний матч завершился вничью 1:1, что добавляет интригу в предстоящий поединок.

    Последние встречи:

    • «Атлетико Минейро» 1:1 «Форталеза» (2024)
    • «Атлетико Минейро» 3:1 «Форталеза» (2023)
    • «Форталеза» 2:1 «Атлетико Минейро» (2023)

    Статистика

    «Форталеза»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • Не проигрывает в 14 из 15 последних матчей дома

    «Атлетико Минейро»

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

    Прогноз на матч «Форталеза» – «Атлетико Минейро»

    «Форталеза» является фаворитом встречи на своем поле, но нестабильность в обороне и соперник в лице «Атлетико Минейро», который регулярно забивает, могут привести к результативному матчу. Ожидается, что обе команды смогут поразить ворота друг друга, однако хозяева имеют больше шансов на победу благодаря своей атакующей мощи.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Форталезы» – коэффициент 2.00
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Форталезы» за коэффициент 2.00.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущих форм и результативности обеих команд, наиболее вероятным исходом является победа «Форталезы» 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Форталезы» за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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