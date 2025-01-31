Рейс: «Энрике выбрал Россию из-за боязни получить наказание за ставки»

Гильерме Рейс, футбольный агент, объяснил, почему новичок «Зенита» Луис Энрике выбрал Россию.

– Пока самый громкий трансфер этой зимы в РПЛ – приезд Луиса Энрике в «Зенит». Как вы оцените сделку для российского клуба?

– В Бразилии говорят, что несмотря на большое количество предложений, Луис Энрике выбрал «Зенит» из-за скандала. Энрике тоже получал деньги из игровых домов. В России гораздо меньше шансов на дисквалификацию или другие санкции, чем в европейских лигах.

– Что думаете о футбольных качествах Луиса Энрике?

– Хороший нападающий с большим будущим. Огромный вклад оставил в победах «Ботафого» в чемпионате Бразилии и в Кубке Либертадорес. Для «Зенита» – это отличный трансфер, потому что он должен и на поле принести пользу и в дальнейшем его можно выгодно продать. Тем более, «Зенит» всегда умело продавал топовых футболистов.