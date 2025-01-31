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  • Рейс: «Энрике выбрал Россию из-за боязни получить наказание за ставки»

Рейс: «Энрике выбрал Россию из-за боязни получить наказание за ставки»

Гильерме Рейс, футбольный агент, объяснил, почему новичок «Зенита» Луис Энрике выбрал Россию.

– Пока самый громкий трансфер этой зимы в РПЛ – приезд Луиса Энрике в «Зенит». Как вы оцените сделку для российского клуба?

– В Бразилии говорят, что несмотря на большое количество предложений, Луис Энрике выбрал «Зенит» из-за скандала. Энрике тоже получал деньги из игровых домов. В России гораздо меньше шансов на дисквалификацию или другие санкции, чем в европейских лигах.

– Что думаете о футбольных качествах Луиса Энрике?

– Хороший нападающий с большим будущим. Огромный вклад оставил в победах «Ботафого» в чемпионате Бразилии и в Кубке Либертадорес. Для «Зенита» – это отличный трансфер, потому что он должен и на поле принести пользу и в дальнейшем его можно выгодно продать. Тем более, «Зенит» всегда умело продавал топовых футболистов.

  • В 2023 году Энрике заподозрили в неправомерном влиянии на ход матчей.
  • Игрок якобы специально получал желтые карточки, а окружение Энрике заранее ставило на них.
  • Если вину Энрике докажут, ему грозит дисквалификация.

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Источник: Metaratings

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Комментарии (19)
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fakeid
1738344891
кого бы ещё подбить там на ставки, а потом умыкнуть в россию)
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шахта Заполярная
1738344906
Да он еще уголовник, на помойку убежал, чтобы в Бразилии не посадили. Вот блохи и к вам бумеранг прилетел. Гы-гы ЗПРФ
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DOCTOR PENALTY
1738344961
Ну вот теперь и у бакланов есть свой "промес". )
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Desma
1738344993
Metaratings, не 3.14зди............
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Тинез Розоп
1738345447
Петржела посоветовал его?…
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ziborock
1738345813
Весь сранцевый газ в Газпроме!
Ответить
fakeid
1738346368
чёт рылы развизжались. верная примета, что в тарасятнике сейчас пожар) значит, новость хорошая)
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Красногвардейчик
1738347098
Ах вон оно чё....Михалыч?)))
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Тинез Розоп
1738347180
Будет у них лицом Фонбета…
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