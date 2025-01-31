«Зенит» увеличит предложение по Уэсли, игрок не воодушевлен вариантом с РПЛ

«Зенит» готовит улучшенное предложение по правому защитнику «Фламенго» Уэсли. Петербургский клуб намерен заплатить за футболиста 25 миллионов евро плюс бонусы, размер которых может достичь 5 миллионов евро, и процент от будущей продажи.

Однако «Фламенго» пока намерен рассматривать варианты с уходом игрока только с июля, после выступления на клубном ЧМ.

Сообщается, что Уэсли предпочел бы перейти в клубы Италии, Англии или Испании, а предложение от «Зенита» его не слишком воодушевило.