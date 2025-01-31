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  • «Зенит» увеличит предложение по Уэсли, игрок не воодушевлен вариантом с РПЛ

«Зенит» увеличит предложение по Уэсли, игрок не воодушевлен вариантом с РПЛ

«Зенит» готовит улучшенное предложение по правому защитнику «Фламенго» Уэсли. Петербургский клуб намерен заплатить за футболиста 25 миллионов евро плюс бонусы, размер которых может достичь 5 миллионов евро, и процент от будущей продажи.

Однако «Фламенго» пока намерен рассматривать варианты с уходом игрока только с июля, после выступления на клубном ЧМ.

Сообщается, что Уэсли предпочел бы перейти в клубы Италии, Англии или Испании, а предложение от «Зенита» его не слишком воодушевило.

  • Контракт 21-летнего Уэсли с «Фламенго» рассчитан до конца 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
  • В прошлом году бразилец провел за клуб 51 матч, отдал 2 голевые передачи.

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Источник: страница Пабло Рафаэля в соцсети X

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Комментарии (4)
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JIEGEHDA
1738308366
Начинаем хрякать. Если утка про Спартак то это утка желтуха что угодно . Если же про Зенит то всё . Паника в сарае. Бунт .
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БАЗАРА НЕТ
1738309064
Парень хочет играть в еврокубках! Играл бы Зенит и наши другие клубы в еврокубках, он бы в Россию раком приполз
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Красногвардейчик
1738310125
Так можно и ещё 20 накинуть....у самого Зенита денег нет, всю халяву всё равно Газпром проплатит)
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