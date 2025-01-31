Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Агент ответил, кто сильнее – Халк или Луис Энрике

Гильерме Рейс, футбольный агент, сравнил новичка «Зенита» Луиса Энрике с Халком.

– Можно ли Луиса Энрике поставить в один ряд с Халком и Малкомом?

– На мой взгляд, нет. Энрике принесeт много пользы для «Зенита», но важно будет, с какими партнeрами он будет играть. Халк – это топ, Малком – находка, и то, как он играл в России – чудесно. Думаю, что Энрике до них не дотягивает по уровню.

  • По информации Transfermarkt, «Зенит» заплатил за бразильца 33 миллиона евро.
  • Петербуржцы при этом утверждают, что не платили денег, а отдали «Ботафого» Вендела и Артура.
  • В составе предыдущей команды Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах.

Новости по теме
Рейс: «Энрике выбрал Россию из-за боязни получить наказание за ставки» 19
Агент сказал, кого «Зенит» приобретет на замену Венделу 13
Мор назвал ушедшего из РПЛ зимой легионера, по которому будет скучать
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:04
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1738343691
ещё бы у zibirock'a спросили. этот явно может рассказать, но он сейчас занят делами в туалете)
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 