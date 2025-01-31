Агент ответил, кто сильнее – Халк или Луис Энрике

Гильерме Рейс, футбольный агент, сравнил новичка «Зенита» Луиса Энрике с Халком.

– Можно ли Луиса Энрике поставить в один ряд с Халком и Малкомом?

– На мой взгляд, нет. Энрике принесeт много пользы для «Зенита», но важно будет, с какими партнeрами он будет играть. Халк – это топ, Малком – находка, и то, как он играл в России – чудесно. Думаю, что Энрике до них не дотягивает по уровню.