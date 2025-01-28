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  • Президент «Сантоса» сделал заявление о возвращении Неймара

Президент «Сантоса» сделал заявление о возвращении Неймара

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра подтвердил, что нападающий Неймар вернется в родной клуб.

«Неймар, ты покинул «Сантос», чтобы исполнить свои мечты. Но оставил обещание, которое мы никогда не забывали: «Я ухожу, но я вернусь».

Помнишь? Уверен, эта фраза сопровождала тебя все эти годы. Момент настал. Время вернуться к своему народу, в свой дом, в наш любимый клуб.

Добро пожаловать, мальчик Ней! Мальчик из «Сантоса»!» – заявил Тейшейра.

  • Неймар покинул «Сантос» в 2013 году ради «Барселоны».
  • Он возвращается в бразильский клуб, расторгнув контракт с «Аль-Хилялем».
  • Летом форвард хочет вернуться в Европу.

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Источник: Globo Esporte

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