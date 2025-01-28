Президент «Сантоса» сделал заявление о возвращении Неймара

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра подтвердил, что нападающий Неймар вернется в родной клуб.

«Неймар, ты покинул «Сантос», чтобы исполнить свои мечты. Но оставил обещание, которое мы никогда не забывали: «Я ухожу, но я вернусь».

Помнишь? Уверен, эта фраза сопровождала тебя все эти годы. Момент настал. Время вернуться к своему народу, в свой дом, в наш любимый клуб.

Добро пожаловать, мальчик Ней! Мальчик из «Сантоса»!» – заявил Тейшейра.