Президент «Сантоса» сделал заявление о возвращении Неймара

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра подтвердил, что нападающий Неймар вернется в родной клуб.
«Неймар, ты покинул «Сантос», чтобы исполнить свои мечты. Но оставил обещание, которое мы никогда не забывали: «Я ухожу, но я вернусь».
Помнишь? Уверен, эта фраза сопровождала тебя все эти годы. Момент настал. Время вернуться к своему народу, в свой дом, в наш любимый клуб.
Добро пожаловать, мальчик Ней! Мальчик из «Сантоса»!» – заявил Тейшейра.
- Неймар покинул «Сантос» в 2013 году ради «Барселоны».
- Он возвращается в бразильский клуб, расторгнув контракт с «Аль-Хилялем».
- Летом форвард хочет вернуться в Европу.