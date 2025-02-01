Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал последние трансферы «Зенита».

«Российский футбол приобретeт в качестве с приходом Луиса Энрике в «Зенит». Он провeл отличный сезон. Он был королeм чемпионата Бразилии.

Клаудиньо оставил след в РПЛ. Он выиграл много титулов. Луис Энрике сделал историю в «Ботафого». Уверен, что он выпишет своe имя в историю в России», – сказал Мойзес.