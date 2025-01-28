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  • Аршавин – об уходе Артура из «Зенита»: «Никто не расстроился»

Аршавин – об уходе Артура из «Зенита»: «Никто не расстроился»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин оценил уход Артура в «Ботафого».

«Думаю, никто не расстроился от того, что ушeл Артур. Чемпионство принeс своим голом? Он два забил. Если морально легче так, что его взяли… Но в плане игры человек, который отдаeт только назад и поперeк, за 15 миллионов евро… Я мог бы за 15 миллионов рублей так делать (улыбается).

У него не удалась игра в «Зените». Хорошо для клуба, что он ушeл и это произошло быстро. Ладно, если бы он пробовал и не получалось, отнимали мяч. Но человек всегда принимал мяч лицом к своим воротам», – сказал Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

  • Футболист провел за «Зенит» в 2024 году 36 матчей, забил 7 голов, отдал 6 передач.
  • Артур забил победный гол в матче 30-го тура прошлого сезона «Зенит»«Ростов» (2:1), который принес петербуржцам чемпионский титул.
  • Вслед за Артуром «Зенит» летом покинет Вендел – он тоже отправится в «Ботафого».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (1)
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Красногвардейчик
1738060853
Чемпионство принeс своим голом? ==================== Чемпионство принёс не он, а гол забил, Песьяков из Ростова, который позже хвалился что деньги не знает куда девать от Медведева. И главное, ему никто слова не сказал после этих слов, зато за меньшую шутку про деньги, как гнобил Митрофанов игрока Рубина?
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