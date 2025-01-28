Аршавин – об уходе Артура из «Зенита»: «Никто не расстроился»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин оценил уход Артура в «Ботафого».

«Думаю, никто не расстроился от того, что ушeл Артур. Чемпионство принeс своим голом? Он два забил. Если морально легче так, что его взяли… Но в плане игры человек, который отдаeт только назад и поперeк, за 15 миллионов евро… Я мог бы за 15 миллионов рублей так делать (улыбается).

У него не удалась игра в «Зените». Хорошо для клуба, что он ушeл и это произошло быстро. Ладно, если бы он пробовал и не получалось, отнимали мяч. Но человек всегда принимал мяч лицом к своим воротам», – сказал Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».