17 октября 2024 года на стадионе Estádio Brinco de Ouro da Princesa состоится матч 30 тура Серии A Бразилии между «Сан-Паулу» и «Васко да Гама». Оба клуба находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и оба преследуют разные цели в чемпионате.

«Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» занимает 5 место с 47 очками после 29 туров. В последних матчах команда столкнулась с некоторыми трудностями, особенно в обороне, пропуская в 3 последних играх. Лучший бомбардир команды Лусиано забил 15 голов в 51 матче. В последних пяти играх «Сан-Паулу» забил 5 голов и пропустил 7, что подчеркивает нестабильность в игре команды.

Последние матчи «Сан-Паулу»:

«Васко да Гама»

«Васко да Гама» располагается на 9 месте с 37 очками после 28 туров. Команда не может выиграть в четырех последних матчах и имеет проблемы в обороне, пропуская в 6 последних играх. Лучший бомбардир команды, Пабло Вехетти, забил 9 голов в 26 матчах. В последних пяти играх «Васко да Гама» забила 4 гола и пропустила 6, что указывает на слабую игру в атаке и обороне.

Последние матчи «Васко да Гама»:

Личные встречи

В последних матчах между этими командами «Сан-Паулу» показывает лучшие результаты. В 7 из 9 последних встреч против «Васко да Гама», «Сан-Паулу» неизменно забивает, при этом «Васко да Гама» не выигрывает в последних 5 матчах. Однако в июне 2024 года «Васко да Гама» неожиданно победил «Сан-Паулу» со счетом 4:1, что добавляет интригу в предстоящую игру.

Последние встречи:

«Васко да Гама» 4:1 «Сан-Паулу» (2024)

«Васко да Гама» 0:0 «Сан-Паулу» (2023)

«Сан-Паулу» 4:2 «Васко да Гама» (2023)

Статистика

«Сан-Паулу»

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей дома

«Васко да Гама»

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

Не выигрывает в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Сан-Паулу» – «Васко да Гама»

«Сан-Паулу» является фаворитом в этом матче, особенно на своем поле, где команда демонстрирует стабильные результаты. «Васко да Гама» испытывает серьезные проблемы в обороне и атаке, что может сыграть на руку хозяевам. Ожидается, что «Сан-Паулу» одержит победу, но результат может быть не столь убедительным, учитывая нестабильность обоих коллективов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Сан-Паулу» – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Сан-Паулу» за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей формы и статистики команд наиболее вероятным исходом является победа «Сан-Паулу» со счетом 2:0.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Сан-Паулу» за коэффициент 7.00.