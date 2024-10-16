17 октября 2024 года на стадионе Estádio Brinco de Ouro da Princesa состоится матч 30 тура Серии A Бразилии между «Сан-Паулу» и «Васко да Гама». Оба клуба находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и оба преследуют разные цели в чемпионате.
«Сан-Паулу»
«Сан-Паулу» занимает 5 место с 47 очками после 29 туров. В последних матчах команда столкнулась с некоторыми трудностями, особенно в обороне, пропуская в 3 последних играх. Лучший бомбардир команды Лусиано забил 15 голов в 51 матче. В последних пяти играх «Сан-Паулу» забил 5 голов и пропустил 7, что подчеркивает нестабильность в игре команды.
Последние матчи «Сан-Паулу»:
- «Куяба» 2:0 «Сан-Паулу» (Серия A)
- «Сан-Паулу» 3:1 «Коринтианс» (Серия A)
- «Сан-Паулу» 1:1 «Ботафого» (Кубок Либертадорес, проигрыш по пенальти)
- «Сан-Паулу» 1:3 «Интернасьонал» (Серия A)
- «Ботафого» 0:0 «Сан-Паулу» (Кубок Либертадорес)
«Васко да Гама»
«Васко да Гама» располагается на 9 месте с 37 очками после 28 туров. Команда не может выиграть в четырех последних матчах и имеет проблемы в обороне, пропуская в 6 последних играх. Лучший бомбардир команды, Пабло Вехетти, забил 9 голов в 26 матчах. В последних пяти играх «Васко да Гама» забила 4 гола и пропустила 6, что указывает на слабую игру в атаке и обороне.
Последние матчи «Васко да Гама»:
- «Васко да Гама» 1:1 «Жувентуде» (Серия A)
- «Атлетико Минейро» 2:1 «Васко да Гама» (Кубок Бразилии)
- «Крузейро» 1:1 «Васко да Гама» (Серия A)
- «Васко да Гама» 0:1 «Палмейрас» (Серия A)
- «Фламенго» 1:1 «Васко да Гама» (Серия A)
Личные встречи
В последних матчах между этими командами «Сан-Паулу» показывает лучшие результаты. В 7 из 9 последних встреч против «Васко да Гама», «Сан-Паулу» неизменно забивает, при этом «Васко да Гама» не выигрывает в последних 5 матчах. Однако в июне 2024 года «Васко да Гама» неожиданно победил «Сан-Паулу» со счетом 4:1, что добавляет интригу в предстоящую игру.
Последние встречи:
- «Васко да Гама» 4:1 «Сан-Паулу» (2024)
- «Васко да Гама» 0:0 «Сан-Паулу» (2023)
- «Сан-Паулу» 4:2 «Васко да Гама» (2023)
Статистика
«Сан-Паулу»
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей дома
«Васко да Гама»
- Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- Не выигрывает в 5 последних матчах
Прогноз на матч «Сан-Паулу» – «Васко да Гама»
«Сан-Паулу» является фаворитом в этом матче, особенно на своем поле, где команда демонстрирует стабильные результаты. «Васко да Гама» испытывает серьезные проблемы в обороне и атаке, что может сыграть на руку хозяевам. Ожидается, что «Сан-Паулу» одержит победу, но результат может быть не столь убедительным, учитывая нестабильность обоих коллективов.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Сан-Паулу» – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Сан-Паулу» за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей формы и статистики команд наиболее вероятным исходом является победа «Сан-Паулу» со счетом 2:0.
Рекомендация: 2:0 в пользу «Сан-Паулу» за коэффициент 7.00.