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    • Прогноз на точный счет матча «Сан-Паулу» – «Васко да Гама», Серия A Бразилии, 17 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Сан-Паулу» – «Васко да Гама», Серия A Бразилии, 17 октября 2024 года

    17 октября 2024 года на стадионе Estádio Brinco de Ouro da Princesa состоится матч 30 тура Серии A Бразилии между «Сан-Паулу» и «Васко да Гама». Оба клуба находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и оба преследуют разные цели в чемпионате.

    «Сан-Паулу»

    «Сан-Паулу» занимает 5 место с 47 очками после 29 туров. В последних матчах команда столкнулась с некоторыми трудностями, особенно в обороне, пропуская в 3 последних играх. Лучший бомбардир команды Лусиано забил 15 голов в 51 матче. В последних пяти играх «Сан-Паулу» забил 5 голов и пропустил 7, что подчеркивает нестабильность в игре команды.

    Последние матчи «Сан-Паулу»:

    «Васко да Гама»

    «Васко да Гама» располагается на 9 месте с 37 очками после 28 туров. Команда не может выиграть в четырех последних матчах и имеет проблемы в обороне, пропуская в 6 последних играх. Лучший бомбардир команды, Пабло Вехетти, забил 9 голов в 26 матчах. В последних пяти играх «Васко да Гама» забила 4 гола и пропустила 6, что указывает на слабую игру в атаке и обороне.

    Последние матчи «Васко да Гама»:

    Личные встречи

    В последних матчах между этими командами «Сан-Паулу» показывает лучшие результаты. В 7 из 9 последних встреч против «Васко да Гама», «Сан-Паулу» неизменно забивает, при этом «Васко да Гама» не выигрывает в последних 5 матчах. Однако в июне 2024 года «Васко да Гама» неожиданно победил «Сан-Паулу» со счетом 4:1, что добавляет интригу в предстоящую игру.

    Последние встречи:

    • «Васко да Гама» 4:1 «Сан-Паулу» (2024)
    • «Васко да Гама» 0:0 «Сан-Паулу» (2023)
    • «Сан-Паулу» 4:2 «Васко да Гама» (2023)

    Статистика

    «Сан-Паулу»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей дома

    «Васко да Гама»

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • Не выигрывает в 5 последних матчах

    Прогноз на матч «Сан-Паулу» – «Васко да Гама»

    «Сан-Паулу» является фаворитом в этом матче, особенно на своем поле, где команда демонстрирует стабильные результаты. «Васко да Гама» испытывает серьезные проблемы в обороне и атаке, что может сыграть на руку хозяевам. Ожидается, что «Сан-Паулу» одержит победу, но результат может быть не столь убедительным, учитывая нестабильность обоих коллективов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Сан-Паулу» – коэффициент 1.85
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Сан-Паулу» за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей формы и статистики команд наиболее вероятным исходом является победа «Сан-Паулу» со счетом 2:0.

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Сан-Паулу» за коэффициент 7.00.

    Источник: «Бомбардир»

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