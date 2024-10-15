16 октября на стадионе «БМО Филд» состоится товарищеский матч между сборными Канады и Панамы. Обе команды будут стремиться показать свои лучшие качества, чтобы проверить свои силы перед официальными соревнованиями.
Канада
Сборная Канады не проигрывает в последних трех матчах в рамках товарищеских встреч. В последней игре против Мексики канадцы сыграли вничью 0:0, что говорит о хорошей защите. Однако за последние пять матчей Канада забила всего 5 голов и пропустила 6, что указывает на необходимость улучшения в атакующих действиях. Среднее количество забитых голов составляет 1,00 за матч, а пропущенных – 1,20. Несмотря на это, сборная демонстрирует стабильность и уверенность, особенно на домашнем поле, где они не проигрывают Панаме в пяти последних встречах.
Последние матчи Канады:
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Мексика 0:0 Канада
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США 1:2 Канада
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Канада 2:2 Уругвай (3:4 по пенальти)
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Аргентина 2:0 Канада
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Венесуэла 1:1 Канада (3:4 по пенальти)
Панама
Сборная Панамы в последнем матче проиграла США со счeтом 0:2. Команда демонстрирует нестабильные результаты, пропуская в каждом из последних девяти матчей в рамках товарищеских игр. В последних пяти матчах Панама забила 6 голов и пропустила 12, что подчeркивает слабость в обороне. Среднее количество пропущенных голов составляет 2,40 за игру, что может стать решающим фактором в предстоящем матче. Несмотря на это, Панама имеет неплохую атакующую линию, забивая в среднем 1,20 гола за матч.
Последние матчи Панамы:
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США 2:0 Панама
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Колумбия 5:0 Панама
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Боливия 1:3 Панама
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Панама 2:1 США
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Уругвай 3:1 Панама
Личные встречи
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31.03.2022: Панама 1:0 Канада
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14.10.2021: Канада 4:1 Панама
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19.11.2014: Панама 0:0 Канада
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14.07.2013: Панама 0:0 Канада
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12.09.2012: Панама 2:0 Канада
Канада имеет преимущество в последних домашних встречах с «Панамой», не проигрывая в пяти последних играх. Однако Панама показала, что может быть опасной, особенно в атаке, и играет вничью в трeх последних личных встречах на товарищеском уровне.
Статистика
Канада:
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Забивает в среднем: 1,00 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1,20 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 5 голов
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Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
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1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах
Панама:
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Забивает в среднем: 1,20 гола за матч
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Пропускает в среднем: 2,40 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 6 голов
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Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов
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1 победа, 0 ничьих, 4 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч Канада – Панама
Учитывая текущую форму команд, Канада выглядит фаворитом благодаря лучшей организации в обороне и успешным результатам в домашних матчах против «Панамы». Панама испытывает значительные проблемы в защите, что может сыграть на руку канадцам. Ожидается, что матч будет осторожным, с акцентом на оборону, особенно со стороны Канады.
Рекомендации для ставок:
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Победа Канады – коэффициент 1.90
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Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
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Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа Канады за коэффициент 1.90.
Прогноз на точный счeт
С учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа Канады.
Рекомендация: 1:0 в пользу Канады за 6.00.