16 октября на стадионе «БМО Филд» состоится товарищеский матч между сборными Канады и Панамы. Обе команды будут стремиться показать свои лучшие качества, чтобы проверить свои силы перед официальными соревнованиями.

Канада

Сборная Канады не проигрывает в последних трех матчах в рамках товарищеских встреч. В последней игре против Мексики канадцы сыграли вничью 0:0, что говорит о хорошей защите. Однако за последние пять матчей Канада забила всего 5 голов и пропустила 6, что указывает на необходимость улучшения в атакующих действиях. Среднее количество забитых голов составляет 1,00 за матч, а пропущенных – 1,20. Несмотря на это, сборная демонстрирует стабильность и уверенность, особенно на домашнем поле, где они не проигрывают Панаме в пяти последних встречах.

Последние матчи Канады:

Мексика 0:0 Канада

США 1:2 Канада

Канада 2:2 Уругвай (3:4 по пенальти)

Аргентина 2:0 Канада

Венесуэла 1:1 Канада (3:4 по пенальти)

Панама

Сборная Панамы в последнем матче проиграла США со счeтом 0:2. Команда демонстрирует нестабильные результаты, пропуская в каждом из последних девяти матчей в рамках товарищеских игр. В последних пяти матчах Панама забила 6 голов и пропустила 12, что подчeркивает слабость в обороне. Среднее количество пропущенных голов составляет 2,40 за игру, что может стать решающим фактором в предстоящем матче. Несмотря на это, Панама имеет неплохую атакующую линию, забивая в среднем 1,20 гола за матч.

Последние матчи Панамы:

США 2:0 Панама

Колумбия 5:0 Панама

Боливия 1:3 Панама

Панама 2:1 США

Уругвай 3:1 Панама

Личные встречи

31.03.2022: Панама 1:0 Канада

14.10.2021: Канада 4:1 Панама

19.11.2014: Панама 0:0 Канада

14.07.2013: Панама 0:0 Канада

12.09.2012: Панама 2:0 Канада

Канада имеет преимущество в последних домашних встречах с «Панамой», не проигрывая в пяти последних играх. Однако Панама показала, что может быть опасной, особенно в атаке, и играет вничью в трeх последних личных встречах на товарищеском уровне.

Статистика

Канада:

Забивает в среднем: 1,00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1,20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

Панама:

Забивает в среднем: 1,20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2,40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов

1 победа, 0 ничьих, 4 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч Канада – Панама

Учитывая текущую форму команд, Канада выглядит фаворитом благодаря лучшей организации в обороне и успешным результатам в домашних матчах против «Панамы». Панама испытывает значительные проблемы в защите, что может сыграть на руку канадцам. Ожидается, что матч будет осторожным, с акцентом на оборону, особенно со стороны Канады.

Рекомендации для ставок:

Победа Канады – коэффициент 1.90

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа Канады за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счeт

С учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа Канады.

Рекомендация: 1:0 в пользу Канады за 6.00.