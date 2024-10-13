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    • Прогноз на точный счет матча Азербайджан – Словакия, Лига наций, 14 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Азербайджан – Словакия, Лига наций, 14 октября 2024 года

    14 октября 2024 года на стадионе «Бакинский олимпийский стадион» в Баку состоится матч Лиги наций между сборными Азербайджана и Словакии. Команды находятся в разных формах, и этот матч станет определяющим для дальнейших перспектив обеих сборных в текущем розыгрыше турнира.

    Азербайджан

    Сборная Азербайджана находится на последнем месте в группе после трех туров, не имея очков в своем активе. Команда проиграла все три матча, включая последнее поражение от Эстонии со счетом 1:3. Несмотря на это, Азербайджан забил шесть голов в последних пяти играх, что свидетельствует о неплохих возможностях в атаке. Главной угрозой в атаке является Эмин Махмудов, на счету которого восемь голов в 22 матчах. Однако, слабая игра в обороне является значительной проблемой команды – Азербайджан пропустил 13 голов в последних пяти матчах.

    Последние матчи Азербайджана:

    • Эстония 3:1 Азербайджан

    • Словакия 2:0 Азербайджан

    • Азербайджан 1:3 Швеция

    • Азербайджан 3:2 Казахстан

    • Албания 3:1 Азербайджан

    Словакия

    Словакия занимает второе место в группе с семью очками. Команда не проигрывает в четырех последних матчах Лиги наций, включая ничью против Швеции (2:2). Словакия уверенно выступает в турнире и обладает стабильной атакой, забив семь голов в последних пяти играх. Ондрей Дуда – главный бомбардир команды с девятью голами в 26 матчах. Защита команды также демонстрирует достаточно уверенную игру, пропуская в среднем по одному голу за матч.

    Последние матчи Словакии:

    • Словакия 2:2 Швеция

    • Словакия 2:0 Азербайджан

    • Эстония 0:1 Словакия

    • Англия 2:1 Словакия

    • Словакия 1:1 Румыния

    Личные встречи

    Словакия имеет преимущество в личных встречах с Азербайджаном. В последнем матче Лиги наций, который состоялся 8 сентября 2024 года, словаки одержали победу со счетом 2:0. В целом, Словакия выигрывала в четырех из пяти последних матчей против Азербайджана, демонстрируя хорошую игру в атаке и надежную защиту.

    • Лига наций (08.09.2024): Словакия 2:0 Азербайджан

    • Лига наций (22.09.2022): Словакия 1:2 Азербайджан

    • Лига наций (10.06.2022): Азербайджан 0:1 Словакия

    Статистика

    Азербайджан

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 2.60 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 13 голов

    • 1 победа, 0 ничьих, 4 поражения в последних 5 матчах

    Словакия

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    • 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч Азербайджан – Словакия

    Учитывая текущие формы команд и их статистику, можно ожидать, что Словакия продолжит успешную серию против Азербайджана и одержит победу. Азербайджан, несмотря на некоторые успехи в атаке, испытывает значительные проблемы в обороне, что дает словакам явное преимущество. Словакия более организована в защите и обладает достаточно мощной атакой, чтобы обеспечить себе три очка в этом матче.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Словакии – коэффициент 1.80

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа Словакии за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа Словакии с уверенным счетом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу Словакии за 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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