14 октября 2024 года на стадионе «Бакинский олимпийский стадион» в Баку состоится матч Лиги наций между сборными Азербайджана и Словакии. Команды находятся в разных формах, и этот матч станет определяющим для дальнейших перспектив обеих сборных в текущем розыгрыше турнира.

Азербайджан

Сборная Азербайджана находится на последнем месте в группе после трех туров, не имея очков в своем активе. Команда проиграла все три матча, включая последнее поражение от Эстонии со счетом 1:3. Несмотря на это, Азербайджан забил шесть голов в последних пяти играх, что свидетельствует о неплохих возможностях в атаке. Главной угрозой в атаке является Эмин Махмудов, на счету которого восемь голов в 22 матчах. Однако, слабая игра в обороне является значительной проблемой команды – Азербайджан пропустил 13 голов в последних пяти матчах.

Последние матчи Азербайджана:

Эстония 3:1 Азербайджан

Словакия 2:0 Азербайджан

Азербайджан 1:3 Швеция

Азербайджан 3:2 Казахстан

Албания 3:1 Азербайджан

Словакия

Словакия занимает второе место в группе с семью очками. Команда не проигрывает в четырех последних матчах Лиги наций, включая ничью против Швеции (2:2). Словакия уверенно выступает в турнире и обладает стабильной атакой, забив семь голов в последних пяти играх. Ондрей Дуда – главный бомбардир команды с девятью голами в 26 матчах. Защита команды также демонстрирует достаточно уверенную игру, пропуская в среднем по одному голу за матч.

Последние матчи Словакии:

Словакия 2:2 Швеция

Словакия 2:0 Азербайджан

Эстония 0:1 Словакия

Англия 2:1 Словакия

Словакия 1:1 Румыния

Личные встречи

Словакия имеет преимущество в личных встречах с Азербайджаном. В последнем матче Лиги наций, который состоялся 8 сентября 2024 года, словаки одержали победу со счетом 2:0. В целом, Словакия выигрывала в четырех из пяти последних матчей против Азербайджана, демонстрируя хорошую игру в атаке и надежную защиту.

Лига наций (08.09.2024): Словакия 2:0 Азербайджан

Лига наций (22.09.2022): Словакия 1:2 Азербайджан

Лига наций (10.06.2022): Азербайджан 0:1 Словакия

Статистика

Азербайджан

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 13 голов

1 победа, 0 ничьих, 4 поражения в последних 5 матчах

Словакия

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч Азербайджан – Словакия

Учитывая текущие формы команд и их статистику, можно ожидать, что Словакия продолжит успешную серию против Азербайджана и одержит победу. Азербайджан, несмотря на некоторые успехи в атаке, испытывает значительные проблемы в обороне, что дает словакам явное преимущество. Словакия более организована в защите и обладает достаточно мощной атакой, чтобы обеспечить себе три очка в этом матче.

Рекомендации для ставок:

Победа Словакии – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа Словакии за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа Словакии с уверенным счетом.

Рекомендация: 2:1 в пользу Словакии за 7.50.