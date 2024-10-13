14 октября 2024 года на стадионе «Бакинский олимпийский стадион» в Баку состоится матч Лиги наций между сборными Азербайджана и Словакии. Команды находятся в разных формах, и этот матч станет определяющим для дальнейших перспектив обеих сборных в текущем розыгрыше турнира.
Азербайджан
Сборная Азербайджана находится на последнем месте в группе после трех туров, не имея очков в своем активе. Команда проиграла все три матча, включая последнее поражение от Эстонии со счетом 1:3. Несмотря на это, Азербайджан забил шесть голов в последних пяти играх, что свидетельствует о неплохих возможностях в атаке. Главной угрозой в атаке является Эмин Махмудов, на счету которого восемь голов в 22 матчах. Однако, слабая игра в обороне является значительной проблемой команды – Азербайджан пропустил 13 голов в последних пяти матчах.
Последние матчи Азербайджана:
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Эстония 3:1 Азербайджан
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Словакия 2:0 Азербайджан
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Азербайджан 1:3 Швеция
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Азербайджан 3:2 Казахстан
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Албания 3:1 Азербайджан
Словакия
Словакия занимает второе место в группе с семью очками. Команда не проигрывает в четырех последних матчах Лиги наций, включая ничью против Швеции (2:2). Словакия уверенно выступает в турнире и обладает стабильной атакой, забив семь голов в последних пяти играх. Ондрей Дуда – главный бомбардир команды с девятью голами в 26 матчах. Защита команды также демонстрирует достаточно уверенную игру, пропуская в среднем по одному голу за матч.
Последние матчи Словакии:
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Словакия 2:2 Швеция
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Словакия 2:0 Азербайджан
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Эстония 0:1 Словакия
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Англия 2:1 Словакия
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Словакия 1:1 Румыния
Личные встречи
Словакия имеет преимущество в личных встречах с Азербайджаном. В последнем матче Лиги наций, который состоялся 8 сентября 2024 года, словаки одержали победу со счетом 2:0. В целом, Словакия выигрывала в четырех из пяти последних матчей против Азербайджана, демонстрируя хорошую игру в атаке и надежную защиту.
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Лига наций (08.09.2024): Словакия 2:0 Азербайджан
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Лига наций (22.09.2022): Словакия 1:2 Азербайджан
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Лига наций (10.06.2022): Азербайджан 0:1 Словакия
Статистика
Азербайджан
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Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
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Пропускает в среднем: 2.60 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 6 голов
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Пропущено в последних 5 матчах: 13 голов
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1 победа, 0 ничьих, 4 поражения в последних 5 матчах
Словакия
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Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 7 голов
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Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
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2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч Азербайджан – Словакия
Учитывая текущие формы команд и их статистику, можно ожидать, что Словакия продолжит успешную серию против Азербайджана и одержит победу. Азербайджан, несмотря на некоторые успехи в атаке, испытывает значительные проблемы в обороне, что дает словакам явное преимущество. Словакия более организована в защите и обладает достаточно мощной атакой, чтобы обеспечить себе три очка в этом матче.
Рекомендации для ставок:
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Победа Словакии – коэффициент 1.80
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Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
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Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа Словакии за коэффициент 1.80.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа Словакии с уверенным счетом.
Рекомендация: 2:1 в пользу Словакии за 7.50.