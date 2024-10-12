13 октября 2024 года на стадионе «Орталык Алматы» пройдет матч четвертого тура Лиги наций между сборными Казахстана и Словении. Обе команды находятся в сложной ситуации, и каждая из них стремится к улучшению своей позиции в турнире.

Казахстан

Казахстан занимает четвертое место в группе, набрав всего одно очко после трех туров. В предыдущем матче команда потерпела разгромное поражение от Австрии со счетом 0:4, что только подтвердило проблемы в обороне. Лучший бомбардир Казахстана – Бактиер Зайнутдинов, забивший 5 голов в 17 матчах. Казахстан демонстрирует слабую форму в последних играх, не выигрывая уже четыре матча подряд. Также стоит отметить, что в последних пяти играх Казахстан пропустил 12 голов, что указывает на слабость обороны.

Последние матчи Казахстана:

Австрия 4:0 Казахстан

Словения 3:0 Казахстан

Казахстан 0:0 Норвегия

Азербайджан 3:2 Казахстан

Армения 2:1 Казахстан

Словения

Словения занимает третье место в группе, набрав четыре очка после трех туров. В последнем матче команда потерпела поражение от Норвегии со счетом 0:3. Лучший бомбардир сборной – Беньямин Шешко, забивший 11 голов в 24 матчах. Несмотря на это поражение, Словения демонстрирует уверенную игру, не проигрывая в шести из восьми последних матчей Лиги наций. В последних пяти играх команда забила четыре гола и пропустила столько же, что говорит о более сбалансированном подходе к игре.

Последние матчи Словении:

Норвегия 3:0 Словения

Словения 3:0 Казахстан

Словения 1:1 Австрия

Португалия 0:0 Словения (серия пенальти: 3:0)

Англия 0:0 Словения

Личные встречи

Словения уверенно играет против Казахстана, побеждая в трех последних матчах против этого соперника. В последней встрече, состоявшейся 9 сентября 2024 года, Словения одержала победу со счетом 3:0. История личных встреч показывает явное преимущество Словении, что придает им уверенность перед предстоящей игрой.

Лига наций (09.09.2024): Словения 3:0 Казахстан

Квалификация ЧЕ (20.11.2023): Словения 2:1 Казахстан

Квалификация ЧЕ (23.03.2023): Казахстан 1:2 Словения

Статистика

Казахстан

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов

0 побед, 1 ничья, 4 поражения в последних 5 матчах

Словения

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Казахстан» – «Словения»

С учетом текущих форм команд, слабой обороны Казахстана и уверенной игры Словении, ожидается, что гости будут доминировать на поле. Словения обладает лучшими результатами в личных встречах и выглядит более организованной командой. Казахстан, несмотря на усилия, не может наладить защитные действия, что делает их уязвимыми перед атакой Словении.

Рекомендации для ставок:

Победа Словении – коэффициент 1.75

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа Словении за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа Словении.

Рекомендация: 0:2 в пользу «Словении» за 6.50.