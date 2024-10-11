12 октября 2024 года на стадионе «ZTE-Арена» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Польши и Португалии. Обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице, и этот матч станет ключевым для обоих коллективов.

Польша

Сборная Польши в последних матчах демонстрирует нестабильные результаты. Несмотря на поражение от Хорватии в последнем туре (0:1), команда смогла показать хорошую игру против Шотландии, обыграв их со счетом 3:2. За последние пять матчей Польша забила 6 голов, однако пропустила 9, что указывает на слабые стороны в обороне. Стоит отметить, что Польша забивает в 6 из 8 последних матчей, что говорит о хорошем уровне атаки, несмотря на нестабильность в защите.

Последние матчи Польши:

Хорватия 1:0 Польша

Шотландия 2:3 Польша

Франция 1:1 Польша

Польша 1:3 Австрия

Польша 1:2 Нидерланды

Португалия

Сборная Португалии также не может похвастаться стабильностью. Команда пропустила в трех последних матчах Лиги наций, однако в последних встречах смогла одержать победы над Шотландией (2:1) и Хорватией (2:1). В последних пяти матчах Португалия забила 4 гола и пропустила 4. Несмотря на это, команда показывает высокий уровень концентрации в решающие моменты и способна создавать опасные моменты у ворот соперника.

Последние матчи Португалии:

Португалия 2:1 Шотландия

Португалия 2:1 Хорватия

Франция 0:0 Португалия (3:5 по пенальти)

Португалия 0:0 Словения (3:0 по пенальти)

Грузия 2:0 Португалия

Личные встречи

История личных встреч между сборными Польши и Португалии указывает на преимущество Португалии. Команда не проигрывает в пяти последних матчах против Польши, что говорит о некотором психологическом преимуществе португальцев перед предстоящим матчем. Последняя встреча команд завершилась вничью (1:1), но в сериях пенальти победу праздновала Португалия.

Лига наций. 20.11.2018: Португалия 1:1 Польша

Лига наций. 11.10.2018: Польша 2:3 Португалия

Чемпионат Европы. 30.06.2016: Польша 1:1 Португалия (3:5 по пенальти)

Статистика

Польша:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

Португалия:

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Последние 5 матчей: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение

Прогноз на матч Польша – Португалия

Ожидается, что матч будет напряженным и с большим количеством борьбы. Польша, играющая на своем поле, постарается использовать поддержку трибун, чтобы создать давление на соперника. Однако Португалия имеет хорошую статистику личных встреч и способна удерживать игру под своим контролем. Учитывая текущую форму обеих команд и статистику, наиболее вероятным исходом видится ничья, при этом обе команды смогут отличиться.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Ничья – коэффициент 3.30

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.50

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится ничья со счетом 1:1.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.