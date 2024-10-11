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    • Прогноз на точный счет матча Польша – Португалия, Лига наций, 12 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Польша – Португалия, Лига наций, 12 октября 2024 года

    12 октября 2024 года на стадионе «ZTE-Арена» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Польши и Португалии. Обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице, и этот матч станет ключевым для обоих коллективов.

    Польша

    Сборная Польши в последних матчах демонстрирует нестабильные результаты. Несмотря на поражение от Хорватии в последнем туре (0:1), команда смогла показать хорошую игру против Шотландии, обыграв их со счетом 3:2. За последние пять матчей Польша забила 6 голов, однако пропустила 9, что указывает на слабые стороны в обороне. Стоит отметить, что Польша забивает в 6 из 8 последних матчей, что говорит о хорошем уровне атаки, несмотря на нестабильность в защите.

    Последние матчи Польши:

    • Хорватия 1:0 Польша

    • Шотландия 2:3 Польша

    • Франция 1:1 Польша

    • Польша 1:3 Австрия

    • Польша 1:2 Нидерланды

    Португалия

    Сборная Португалии также не может похвастаться стабильностью. Команда пропустила в трех последних матчах Лиги наций, однако в последних встречах смогла одержать победы над Шотландией (2:1) и Хорватией (2:1). В последних пяти матчах Португалия забила 4 гола и пропустила 4. Несмотря на это, команда показывает высокий уровень концентрации в решающие моменты и способна создавать опасные моменты у ворот соперника.

    Последние матчи Португалии:

    • Португалия 2:1 Шотландия

    • Португалия 2:1 Хорватия

    • Франция 0:0 Португалия (3:5 по пенальти)

    • Португалия 0:0 Словения (3:0 по пенальти)

    • Грузия 2:0 Португалия

    Личные встречи

    История личных встреч между сборными Польши и Португалии указывает на преимущество Португалии. Команда не проигрывает в пяти последних матчах против Польши, что говорит о некотором психологическом преимуществе португальцев перед предстоящим матчем. Последняя встреча команд завершилась вничью (1:1), но в сериях пенальти победу праздновала Португалия.

    • Лига наций. 20.11.2018: Португалия 1:1 Польша

    • Лига наций. 11.10.2018: Польша 2:3 Португалия

    • Чемпионат Европы. 30.06.2016: Польша 1:1 Португалия (3:5 по пенальти)

    Статистика

    Польша:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

    Португалия:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение

    Прогноз на матч Польша – Португалия

    Ожидается, что матч будет напряженным и с большим количеством борьбы. Польша, играющая на своем поле, постарается использовать поддержку трибун, чтобы создать давление на соперника. Однако Португалия имеет хорошую статистику личных встреч и способна удерживать игру под своим контролем. Учитывая текущую форму обеих команд и статистику, наиболее вероятным исходом видится ничья, при этом обе команды смогут отличиться.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

    • Ничья – коэффициент 3.30

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.50

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится ничья со счетом 1:1.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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