12 октября 2024 года на стадионе «ZTE-Арена» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Польши и Португалии. Обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице, и этот матч станет ключевым для обоих коллективов.
Польша
Сборная Польши в последних матчах демонстрирует нестабильные результаты. Несмотря на поражение от Хорватии в последнем туре (0:1), команда смогла показать хорошую игру против Шотландии, обыграв их со счетом 3:2. За последние пять матчей Польша забила 6 голов, однако пропустила 9, что указывает на слабые стороны в обороне. Стоит отметить, что Польша забивает в 6 из 8 последних матчей, что говорит о хорошем уровне атаки, несмотря на нестабильность в защите.
Последние матчи Польши:
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Хорватия 1:0 Польша
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Шотландия 2:3 Польша
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Франция 1:1 Польша
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Польша 1:3 Австрия
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Польша 1:2 Нидерланды
Португалия
Сборная Португалии также не может похвастаться стабильностью. Команда пропустила в трех последних матчах Лиги наций, однако в последних встречах смогла одержать победы над Шотландией (2:1) и Хорватией (2:1). В последних пяти матчах Португалия забила 4 гола и пропустила 4. Несмотря на это, команда показывает высокий уровень концентрации в решающие моменты и способна создавать опасные моменты у ворот соперника.
Последние матчи Португалии:
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Португалия 2:1 Шотландия
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Португалия 2:1 Хорватия
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Франция 0:0 Португалия (3:5 по пенальти)
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Португалия 0:0 Словения (3:0 по пенальти)
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Грузия 2:0 Португалия
Личные встречи
История личных встреч между сборными Польши и Португалии указывает на преимущество Португалии. Команда не проигрывает в пяти последних матчах против Польши, что говорит о некотором психологическом преимуществе португальцев перед предстоящим матчем. Последняя встреча команд завершилась вничью (1:1), но в сериях пенальти победу праздновала Португалия.
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Лига наций. 20.11.2018: Португалия 1:1 Польша
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Лига наций. 11.10.2018: Польша 2:3 Португалия
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Чемпионат Европы. 30.06.2016: Польша 1:1 Португалия (3:5 по пенальти)
Статистика
Польша:
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Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
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Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения
Португалия:
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Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
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Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
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Последние 5 матчей: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение
Прогноз на матч Польша – Португалия
Ожидается, что матч будет напряженным и с большим количеством борьбы. Польша, играющая на своем поле, постарается использовать поддержку трибун, чтобы создать давление на соперника. Однако Португалия имеет хорошую статистику личных встреч и способна удерживать игру под своим контролем. Учитывая текущую форму обеих команд и статистику, наиболее вероятным исходом видится ничья, при этом обе команды смогут отличиться.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
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Обе команды забьют – коэффициент 1.85
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Ничья – коэффициент 3.30
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Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.50
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет:
Наиболее вероятным исходом видится ничья со счетом 1:1.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.