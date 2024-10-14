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    Роналду пошутил о переходе Щесны в «Барселону»

    Нападающий сборной Португалии Кришитиану Роналду и вратарь сборной Польши Войцех Щесны пообщались в подтрибунном помещении перед матчем национальных команд в Лиге наций. С голкипером был его сын Лиам.

    Щесны: «Я перешел в «Барселону», но мой сын – твой самый большой поклонник».

    Роналду: «Знаю, знаю [смеется]. Все хорошо? Ты счастлив? Удивительно. Тебе пришлось завершить карьеру, чтобы перейти в большой клуб».

    • Матч в Варшаве закончился победой Португалии со счетом 3:1, Роналду забил один из голов.
    • Щесны, объявивший о завершении карьеры летом, вернулся в футбол после приглашения из «Барселоны» и подписал с испанским клубом контракт до конца сезона.
    • Поляк и португалец вместе играли за «Ювентус».

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    Источник: Sport.pl

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