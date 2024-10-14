Роналду пошутил о переходе Щесны в «Барселону»

Нападающий сборной Португалии Кришитиану Роналду и вратарь сборной Польши Войцех Щесны пообщались в подтрибунном помещении перед матчем национальных команд в Лиге наций. С голкипером был его сын Лиам.
Щесны: «Я перешел в «Барселону», но мой сын – твой самый большой поклонник».
Роналду: «Знаю, знаю [смеется]. Все хорошо? Ты счастлив? Удивительно. Тебе пришлось завершить карьеру, чтобы перейти в большой клуб».
- Матч в Варшаве закончился победой Португалии со счетом 3:1, Роналду забил один из голов.
- Щесны, объявивший о завершении карьеры летом, вернулся в футбол после приглашения из «Барселоны» и подписал с испанским клубом контракт до конца сезона.
- Поляк и португалец вместе играли за «Ювентус».