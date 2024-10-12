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  • Польша – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

Польша – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

12 октября 2024, 20:35
Польша
12.10.2024, суббота, 21:45
Лига наций, группа A1, 3 тур
1 : 3
Завершен
Португалия
78' П. Зелински
26' Б. Силва 37' К. Роналду 88' Я. Беднарек (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
20
Макси Ойеделе
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
11
Карол Свидерски
ЦФ
9
Роберт Левандовски
(К) ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Педру Нету
ЛВ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
13
Ренату Вейга
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Польша
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартош Мрозек
ВР
15
Камиль Пиатковски
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
8
Каспер Урбански
ОП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Якуб Модер
ЦП
17
Майкл Амейо
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Португалия
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
5
Саму Кошта
ОП
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
16
Отавио
АП
1
Рикардо Велью
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
4-2-2-2
1
Скорупски
21
Залевски
5
Беднарек
3
Давидович
15
Валюкевич
20
Ойеделе
10
Зелински
19
Франковски
20
Шиманьски
9
Левандовски
11
Свидерски
3-2-3-2
1
Кошта
2
Далот
3
Диаш
19
Мендеш
13
Вейга
21
Невеш
17
Нету
10
Силва
7
Леау
7
Роналду
8
Фернандеш
15
Валюкевич
14
Кивиор
14
Кивиор
15
Валюкевич
11
Свидерски
8
Урбански
8
Урбански
11
Свидерски
20
Ойеделе
8
Модер
8
Модер
20
Ойеделе
21
Залевски
17
Амейо
17
Амейо
21
Залевски
20
Шиманьски
23
Пентек
23
Пентек
20
Шиманьски
17
Нету
2
Семеду
2
Семеду
17
Нету
10
Силва
5
Кошта
5
Кошта
10
Силва
8
Фернандеш
16
Отавио
16
Отавио
8
Фернандеш
7
Роналду
21
Жота
21
Жота
7
Роналду
7
Леау
16
Тринкау
16
Тринкау
7
Леау
Остались в запасе
Польша
Португалия
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартош Мрозек
ВР
15
Камиль Пиатковски
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
16
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
7
Якуб Каминьски
ЛВ
Главный тренер
Михал Пробеж
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
1
Рикардо Велью
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартош Мрозек
ВР
15
Камиль Пиатковски
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
16
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
7
Якуб Каминьски
ЛВ
Остались в запасе
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
1
Рикардо Велью
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Польша - Португалия
4
1
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
16
Офсайды
1
1
Количество передач
348
625
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
91
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
4
7

Смотреть прямую трансляцию матча Польша против Португалии, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Польша – Португалия

Польша – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Португалия Польша
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