12.10.2024, суббота, 21:45
Лига наций, группа A1, 3 тур
Лига наций, группа A1, 3 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Польша
Польша
4-2-2-2
1
Скорупски
21
Залевски
5
Беднарек
3
Давидович
15
Валюкевич
20
Ойеделе
10
Зелински
19
Франковски
20
Шиманьски
9
Левандовски
11
Свидерски
3-2-3-2
1
Кошта
2
Далот
3
Диаш
19
Мендеш
13
Вейга
21
Невеш
17
Нету
10
Силва
7
Леау
7
Роналду
8
Фернандеш
15
Валюкевич
14
Кивиор
14
Кивиор
15
Валюкевич
11
Свидерски
8
Урбански
8
Урбански
11
Свидерски
20
Ойеделе
8
Модер
8
Модер
20
Ойеделе
21
Залевски
17
Амейо
17
Амейо
21
Залевски
20
Шиманьски
23
Пентек
23
Пентек
20
Шиманьски
17
Нету
2
Семеду
2
Семеду
17
Нету
10
Силва
5
Кошта
5
Кошта
10
Силва
8
Фернандеш
16
Отавио
16
Отавио
8
Фернандеш
7
Роналду
21
Жота
21
Жота
7
Роналду
7
Леау
16
Тринкау
16
Тринкау
7
Леау
Остались в запасе
Польша
Португалия
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартош Мрозек
ВР
15
Камиль Пиатковски
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
16
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
7
Якуб Каминьски
ЛВ
Главный тренер
Михал Пробеж
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
1
Рикардо Велью
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартош Мрозек
ВР
15
Камиль Пиатковски
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
16
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
7
Якуб Каминьски
ЛВ
Остались в запасе
12
Руй Силва
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
1
Рикардо Велью
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Польша - Португалия
4
1
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
16
Офсайды
1
1
Количество передач
348
625
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
91
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Смотреть прямую трансляцию матча Польша против Португалии, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Польша – Португалия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»