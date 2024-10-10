Реакция Мостового на назначение Гончаренко тренером «Пари НН»

Александр Мостовой высказался о приглашении Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Пари НН».

В среду белорусского специалиста назначили вместо уволенного Саши Илича.

С ним заключили контракт на 2 года.

«Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ с 11 очками в 11 турах.

«Трудно ответить, сможет ли Гончаренко изменить ситуацию в «Пари НН», потому что мы все уже запутались в этих перестановках в нижегородском клубе.

Мне кажется, что тут бесполезно что‑либо говорить. Когда Илича назначали, многие кричали, что это здорово. А ведь до его назначения уволили Юрана, который тоже был хорошим.

Это какой‑то бег по кругу, нет смысла даже говорить, будет ли лучше или хуже», – заявил Мостовой.