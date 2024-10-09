Мостовой сообщил о своем состоянии после вчерашнего ухудшения самочувствия

Александр Мостовой рассказал, как себя чувствует. Вчера он говорил об ухудшении самочувствия.

Неделю назад его экстренно госпитализировали и прооперировали.

Причина хирургического вмешательства – камни в почках.

Мостовой до сих пор находится в больнице.

«Чувствую себя нормально. Сделали сегодня обследование, сказали, что последний камень на подходе, на финишной прямой. Но когда он выйдет – неизвестно.

Всего у меня было три камня, остался еще один. Пока я в больнице, о выписке не говорят. Но надеюсь, что на этой неделе меня выпишут», – заявил Мостовой.