В РПЛ ответили на вопрос о деградации лиги

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал мнение, что лига деградирует.

– Хорен Робертович Байрамян заявил о деградации российского футбола, он говорит об игровой составляющей. Как вы? Согласны с этим?

– Не вижу деградации. Видели матч «Динамо» – ЦСКА? Деградация от какого момента?

– Насколько понял высказывание Хорена Робертовича, она началась с момента отстранения от еврокубков.

– Очень уважаю Хорена Робертовича, но в этом с ним категорически не согласен. Когда мы вернемся в международные соревнования, а это неизбежно, тогда поймем по результатам объективную картину. Сейчас нам оценить все сложнее. Но я вижу футбол хорошего качества в РПЛ, вижу, что в лигу приезжают хорошие футболисты.

Вы можете вспомнить, кто был раньше? Витсель, Вагнер Лав, Халк. Но разве Барко, Лусиано, Угальде плохие футболисты? Плюс у нас появляются свои талантливые молодые футболисты.