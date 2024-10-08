В РПЛ ответили на вопрос о деградации лиги

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал мнение, что лига деградирует.
– Хорен Робертович Байрамян заявил о деградации российского футбола, он говорит об игровой составляющей. Как вы? Согласны с этим?
– Не вижу деградации. Видели матч «Динамо» – ЦСКА? Деградация от какого момента?
– Насколько понял высказывание Хорена Робертовича, она началась с момента отстранения от еврокубков.
– Очень уважаю Хорена Робертовича, но в этом с ним категорически не согласен. Когда мы вернемся в международные соревнования, а это неизбежно, тогда поймем по результатам объективную картину. Сейчас нам оценить все сложнее. Но я вижу футбол хорошего качества в РПЛ, вижу, что в лигу приезжают хорошие футболисты.
Вы можете вспомнить, кто был раньше? Витсель, Вагнер Лав, Халк. Но разве Барко, Лусиано, Угальде плохие футболисты? Плюс у нас появляются свои талантливые молодые футболисты.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.
- В РПЛ лидирует «Краснодар».