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    В РПЛ ответили на вопрос о деградации лиги

    Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал мнение, что лига деградирует.

    – Хорен Робертович Байрамян заявил о деградации российского футбола, он говорит об игровой составляющей. Как вы? Согласны с этим?

    – Не вижу деградации. Видели матч «Динамо» – ЦСКА? Деградация от какого момента?

    – Насколько понял высказывание Хорена Робертовича, она началась с момента отстранения от еврокубков.

    – Очень уважаю Хорена Робертовича, но в этом с ним категорически не согласен. Когда мы вернемся в международные соревнования, а это неизбежно, тогда поймем по результатам объективную картину. Сейчас нам оценить все сложнее. Но я вижу футбол хорошего качества в РПЛ, вижу, что в лигу приезжают хорошие футболисты.

    Вы можете вспомнить, кто был раньше? Витсель, Вагнер Лав, Халк. Но разве Барко, Лусиано, Угальде плохие футболисты? Плюс у нас появляются свои талантливые молодые футболисты.

    • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • В РПЛ лидирует «Краснодар».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Кривая дискуссия сторон.Один о Фоме,а другой-о Ерёме.
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    The only one
    1728409086
    Есть ли у нас деградация? Есть и конкретная- руководства РФС.
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