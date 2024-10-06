Канчельскис назвал самую непредсказуемую команду РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о ситуации в «Спартаке».

Накануне москвичи в 11-м туре РПЛ победили дома «Ростов» (3:0).

«Когда «Спартак» станет предсказуемой командой, тогда можно будет говорить о том, что Станкович выполнил свою работу на «отлично». Пока же красно-белые в лучших своих традициях чередуют разгромные победы с поражениями.

Сейчас «Спартак» – самая непредсказуемая команда РПЛ. Но Станкович может это исправить. При нем «Спартак» выглядит лучше, чем при Абаскале», – сказал Канчельскис.