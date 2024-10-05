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    • Прогноз на точный счет матча «Арсенал» Дзержинск – «Неман», Высшая лига Беларуси, 6 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Арсенал» Дзержинск – «Неман», Высшая лига Беларуси, 6 октября 2024 года

    6 октября 2024 года на «Городском стадионе» состоится матч 24-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Арсенал» Дзержинск примет лидера чемпионата – «Неман». Хозяева постараются реабилитироваться после серии неудачных игр, а гости – укрепить свои позиции на вершине турнирной таблицы.

    «Арсенал» Дзержинск

    «Арсенал» Дзержинск занимает 8-е место в турнирной таблице с 33 очками после 23 туров. Команда не может победить уже три матча подряд, что сказывается на ее результатах. В последнем туре «Арсенал» сыграл вничью со «Слуцком» (1:1), несмотря на то, что владел инициативой на протяжении большей части игры. За последние 5 матчей коллектив забил 8 голов, но при этом пропустил 10, что указывает на проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды – Юрий Ловец, который забил 6 мячей за сезон. Команда не всегда стабильно играет в защите, что особенно заметно на фоне сильных соперников.

    Последние матчи «Арсенала» Дзержинск:

    «Неман»

    «Неман» возглавляет турнирную таблицу Высшей лиги с 50 очками после 23 туров. Команда демонстрирует уверенную игру и стабильность в обороне. В последних матчах «Неман» не пропустил ни одного гола, что свидетельствует о качественной игре в защите. В предыдущем туре команда обыграла «Славию» Мозырь (1:0) благодаря голу Павла Савицкого, который является лучшим бомбардиром команды с 10 голами. Однако в атаке у команды наблюдаются проблемы – за последние 5 матчей было забито всего 3 гола. Это говорит о возможной осторожной тактике в предстоящей игре.

    Последние матчи «Немана»:

    Личные встречи

    В последних личных встречах «Неман» доминирует: за последние 5 матчей команда одержала 4 победы и 1 раз сыграла вничью. В этом сезоне «Неман» уже обыграл «Арсенал» Дзержинск со счетом 1:0, что указывает на их уверенное преимущество. Однако стоит отметить, что «Арсенал» часто забивает на своем поле, что может осложнить задачу лидеру.

    Статистика

    «Арсенал» Дзержинск

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
    • 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

    «Неман»

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Арсенал» Дзержинск – «Неман»

    «Неман» подходит к этому матчу в качестве фаворита, обладая более стабильной обороной и организованной игрой. Учитывая слабую результативность «Арсенала» в последних играх и их нестабильную защиту, «Неман» имеет все шансы на очередную победу. Однако стоит ожидать напряженную игру с минимальным количеством голов, так как обе команды будут осторожны.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Немана» – коэффициент 1.90
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Немана» за коэффициент 1.90.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущих игровых показателей и статистики личных встреч, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Немана».

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Немана» за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2024 13:22
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