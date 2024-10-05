6 октября 2024 года на «Городском стадионе» состоится матч 24-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Арсенал» Дзержинск примет лидера чемпионата – «Неман». Хозяева постараются реабилитироваться после серии неудачных игр, а гости – укрепить свои позиции на вершине турнирной таблицы.

«Арсенал» Дзержинск занимает 8-е место в турнирной таблице с 33 очками после 23 туров. Команда не может победить уже три матча подряд, что сказывается на ее результатах. В последнем туре «Арсенал» сыграл вничью со «Слуцком» (1:1), несмотря на то, что владел инициативой на протяжении большей части игры. За последние 5 матчей коллектив забил 8 голов, но при этом пропустил 10, что указывает на проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды – Юрий Ловец, который забил 6 мячей за сезон. Команда не всегда стабильно играет в защите, что особенно заметно на фоне сильных соперников.

Последние матчи «Арсенала» Дзержинск:

«Слуцк» 1:1 «Арсенал» Дзержинск

«Динамо» Брест 2:1 «Арсенал» Дзержинск

«Арсенал» Дзержинск 1:1 «Славия» Мозырь

«Арсенал» Дзержинск 2:6 «Днепр» Могилев

«Шахтер» Солигорск 0:3 «Арсенал» Дзержинск

«Неман»

«Неман» возглавляет турнирную таблицу Высшей лиги с 50 очками после 23 туров. Команда демонстрирует уверенную игру и стабильность в обороне. В последних матчах «Неман» не пропустил ни одного гола, что свидетельствует о качественной игре в защите. В предыдущем туре команда обыграла «Славию» Мозырь (1:0) благодаря голу Павла Савицкого, который является лучшим бомбардиром команды с 10 голами. Однако в атаке у команды наблюдаются проблемы – за последние 5 матчей было забито всего 3 гола. Это говорит о возможной осторожной тактике в предстоящей игре.

Последние матчи «Немана»:

Личные встречи

В последних личных встречах «Неман» доминирует: за последние 5 матчей команда одержала 4 победы и 1 раз сыграла вничью. В этом сезоне «Неман» уже обыграл «Арсенал» Дзержинск со счетом 1:0, что указывает на их уверенное преимущество. Однако стоит отметить, что «Арсенал» часто забивает на своем поле, что может осложнить задачу лидеру.

Статистика

«Арсенал» Дзержинск

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

«Неман»

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Арсенал» Дзержинск – «Неман»

«Неман» подходит к этому матчу в качестве фаворита, обладая более стабильной обороной и организованной игрой. Учитывая слабую результативность «Арсенала» в последних играх и их нестабильную защиту, «Неман» имеет все шансы на очередную победу. Однако стоит ожидать напряженную игру с минимальным количеством голов, так как обе команды будут осторожны.

Рекомендации для ставок:

Победа «Немана» – коэффициент 1.90

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Немана» за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счет

С учетом текущих игровых показателей и статистики личных встреч, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Немана».

Рекомендация: 1:0 в пользу «Немана» за коэффициент 6.50.