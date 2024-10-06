06.10.2024, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-2-3-1-1
1
Санько
2
Атила
47
Годяев
13
Орешкевич
5
Вегеря
2
Чиж
11
Ловец
20
Эдгар
99
Мялковский
10
Ершов
34
Петренко
4-1-3-1-1
1
Белов
33
Карпович
22
Пархоменко
20
Садовничий
8
Пантя
47
Козлов
24
Якимов
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
80
Гвет
2
Атила
99
Волков
99
Волков
2
Атила
13
Орешкевич
66
Агеев
66
Агеев
13
Орешкевич
10
Ершов
89
Арутюнян
89
Арутюнян
10
Ершов
34
Петренко
15
Бабич
15
Бабич
34
Петренко
47
Козлов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
47
Козлов
11
Алыкулов
19
Дайнеко
19
Дайнеко
11
Алыкулов
88
Савицкий
8
Кухарчик
8
Кухарчик
88
Савицкий
Остались в запасе
Арсенал
Неман
35
Матвей Коврук
ВР
30
Артем Сороко
ВР
51
Александр Скшинецкий
ОП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
35
Матвей Коврук
ВР
30
Артем Сороко
ВР
51
Александр Скшинецкий
ОП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Арсенал - Неман
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Немана», 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Неман»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»