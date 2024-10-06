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  • «Арсенал» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

«Арсенал» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

6 октября 2024, 13:50
Арсенал
06.10.2024, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
0 : 4
Завершен
Неман
13' Л. Гвет 17' Г. Алыкулов 29' П. Савицкий
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
2
Атила
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
11
Юрий Ловец
ЦП
20
Андре Эдгар
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Арсенал
35
Матвей Коврук
ВР
30
Артем Сороко
ВР
99
Кирилл Волков
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
89
Вадим Арутюнян
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
15
Егор Бабич
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Санько
2
Атила
47
Годяев
13
Орешкевич
5
Вегеря
2
Чиж
11
Ловец
20
Эдгар
99
Мялковский
10
Ершов
34
Петренко
4-1-3-1-1
1
Белов
33
Карпович
22
Пархоменко
20
Садовничий
8
Пантя
47
Козлов
24
Якимов
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
80
Гвет
2
Атила
99
Волков
99
Волков
2
Атила
13
Орешкевич
66
Агеев
66
Агеев
13
Орешкевич
10
Ершов
89
Арутюнян
89
Арутюнян
10
Ершов
34
Петренко
15
Бабич
15
Бабич
34
Петренко
47
Козлов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
47
Козлов
11
Алыкулов
19
Дайнеко
19
Дайнеко
11
Алыкулов
88
Савицкий
8
Кухарчик
8
Кухарчик
88
Савицкий
Остались в запасе
Арсенал
Неман
35
Матвей Коврук
ВР
30
Артем Сороко
ВР
51
Александр Скшинецкий
ОП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
35
Матвей Коврук
ВР
30
Артем Сороко
ВР
51
Александр Скшинецкий
ОП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Арсенал - Неман
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Немана», 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Неман»

«Арсенал» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Неман Арсенал
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