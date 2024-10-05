Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Реймс» – «Монпелье», Лига 1, 6 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Реймс» – «Монпелье», Лига 1, 6 октября 2024 года

    6 октября на стадионе «Огюст Делон» состоится матч 7-го тура Лиги 1 между «Реймсом» и «Монпелье». Обе команды занимают разные позиции в таблице и демонстрируют разные игровые стили. «Реймс» находится в верхней части таблицы и нацелен на дальнейшее укрепление своих позиций, в то время как «Монпелье» борется за выход из зоны низов.

    «Реймс»

    «Реймс» занимает 4-е место с 11 очками после 6 туров. Команда демонстрирует отличную атакующую игру, забив 10 голов в последних 5 матчах, и находится на серии из 5 матчей без поражений. В то же время оборона команды остается уязвимой – 6 пропущенных мячей за этот же период. Лучший бомбардир команды – Кейто Накамура, забивший 3 гола в 6 играх. «Реймс» всегда уверенно действует на своем поле и в этой встрече намерен сохранить текущую форму и продолжить борьбу за высокие места.

    Последние матчи «Реймса»:

    «Монпелье»

    «Монпелье» занимает 16-е место с 4 очками после 6 туров и продолжает находиться в кризисе. Команда проиграла 5 из 6 последних матчей, демонстрируя слабую игру в обороне – 16 пропущенных голов за 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Акор Адамс, забивший 5 голов в 7 играх. В последних встречах «Монпелье» пытается стабилизировать игру в атаке, но проблемы в защите не позволяют команде добиваться положительных результатов. В предстоящем выездном матче «Монпелье» будет сложно справиться с атакующим напором «Реймса».

    Последние матчи «Монпелье»:

    • «Монако» 2:1 «Монпелье»
    • «Монпелье» 3:2 «Осер»
    • «Ренн» 3:0 «Монпелье»
    • «Монпелье» 1:3 «Нант»
    • «ПСЖ» 6:0 «Монпелье»

    Личные встречи

    В последних очных встречах команды показывают равные результаты, несмотря на текущую форму. «Монпелье» выиграл 2 из 3 последних встреч против «Реймса», включая последнюю выездную победу со счетом 2:1. Тем не менее, текущее состояние «Монпелье» указывает на явные проблемы в защите, что делает их уязвимыми против команды, играющей столь результативно, как «Реймс». Ожидается, что «Реймс» постарается взять реванш за прошлые поражения и воспользоваться слабыми сторонами соперника.

    История личных встреч:

    • Лига 1, 21.04.2024: «Реймс» 1:2 «Монпелье»
    • Лига 1, 27.08.2023: «Монпелье» 1:3 «Реймс»
    • Лига 1, 03.06.2023: «Реймс» 1:3 «Монпелье»
    • Лига 1, 13.11.2022: «Монпелье» 1:1 «Реймс»
    • Лига 1, 17.04.2022: «Монпелье» 0:0 «Реймс»

    Статистика

    «Реймс»

    • Средняя результативность: 2.00 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 5 матчей без поражений

    «Монпелье»

    • Средняя результативность: 1.00 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 3.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 16 голов
    • 6 поражений подряд на выезде

    Прогноз на матч «Реймс» – «Монпелье»

    Матч обещает быть результативным, учитывая текущую форму и проблемы в защите обеих команд. «Реймс» имеет преимущество за счет более стабильной атаки и домашнего поля. «Монпелье» пытается найти свою игру, но пока команда демонстрирует слабую игру в обороне, что может привести к очередным пропущенным голам. Ожидается, что «Реймс» активно начнет матч и постарается обеспечить себе комфортное преимущество уже в первом тайме.

    Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Реймса» с возможностью пропустить один гол, учитывая текущие проблемы команды в обороне.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Реймса» – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05Рекомендация: Победа «Реймса» за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный сценарий – активный матч с большим количеством голевых моментов и победа хозяев поля с минимальным преимуществом. Ожидается, что «Реймс» забьет не менее двух голов, в то время как «Монпелье» сможет ответить лишь одним мячом.

    Рекомендация: 2:1 за коэффициент 7.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2024 12:11
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+