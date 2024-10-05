6 октября на стадионе «Огюст Делон» состоится матч 7-го тура Лиги 1 между «Реймсом» и «Монпелье». Обе команды занимают разные позиции в таблице и демонстрируют разные игровые стили. «Реймс» находится в верхней части таблицы и нацелен на дальнейшее укрепление своих позиций, в то время как «Монпелье» борется за выход из зоны низов.

«Реймс»

«Реймс» занимает 4-е место с 11 очками после 6 туров. Команда демонстрирует отличную атакующую игру, забив 10 голов в последних 5 матчах, и находится на серии из 5 матчей без поражений. В то же время оборона команды остается уязвимой – 6 пропущенных мячей за этот же период. Лучший бомбардир команды – Кейто Накамура, забивший 3 гола в 6 играх. «Реймс» всегда уверенно действует на своем поле и в этой встрече намерен сохранить текущую форму и продолжить борьбу за высокие места.

Последние матчи «Реймса»:

«Монпелье»

«Монпелье» занимает 16-е место с 4 очками после 6 туров и продолжает находиться в кризисе. Команда проиграла 5 из 6 последних матчей, демонстрируя слабую игру в обороне – 16 пропущенных голов за 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Акор Адамс, забивший 5 голов в 7 играх. В последних встречах «Монпелье» пытается стабилизировать игру в атаке, но проблемы в защите не позволяют команде добиваться положительных результатов. В предстоящем выездном матче «Монпелье» будет сложно справиться с атакующим напором «Реймса».

Последние матчи «Монпелье»:

Личные встречи

В последних очных встречах команды показывают равные результаты, несмотря на текущую форму. «Монпелье» выиграл 2 из 3 последних встреч против «Реймса», включая последнюю выездную победу со счетом 2:1. Тем не менее, текущее состояние «Монпелье» указывает на явные проблемы в защите, что делает их уязвимыми против команды, играющей столь результативно, как «Реймс». Ожидается, что «Реймс» постарается взять реванш за прошлые поражения и воспользоваться слабыми сторонами соперника.

История личных встреч:

Лига 1, 21.04.2024: «Реймс» 1:2 «Монпелье»

Лига 1, 27.08.2023: «Монпелье» 1:3 «Реймс»

Лига 1, 03.06.2023: «Реймс» 1:3 «Монпелье»

Лига 1, 13.11.2022: «Монпелье» 1:1 «Реймс»

Лига 1, 17.04.2022: «Монпелье» 0:0 «Реймс»

Статистика

«Реймс»

Средняя результативность: 2.00 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

5 матчей без поражений

«Монпелье»

Средняя результативность: 1.00 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 3.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 16 голов

6 поражений подряд на выезде

Прогноз на матч «Реймс» – «Монпелье»

Матч обещает быть результативным, учитывая текущую форму и проблемы в защите обеих команд. «Реймс» имеет преимущество за счет более стабильной атаки и домашнего поля. «Монпелье» пытается найти свою игру, но пока команда демонстрирует слабую игру в обороне, что может привести к очередным пропущенным голам. Ожидается, что «Реймс» активно начнет матч и постарается обеспечить себе комфортное преимущество уже в первом тайме.

Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Реймса» с возможностью пропустить один гол, учитывая текущие проблемы команды в обороне.

Рекомендации для ставок:

Победа «Реймса» – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05Рекомендация: Победа «Реймса» за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный сценарий – активный матч с большим количеством голевых моментов и победа хозяев поля с минимальным преимуществом. Ожидается, что «Реймс» забьет не менее двух голов, в то время как «Монпелье» сможет ответить лишь одним мячом.

Рекомендация: 2:1 за коэффициент 7.00.