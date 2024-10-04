Жена Карпина выложила видео из постели

Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья обратилась к подписчикам в соцсети.

Девушка выложила селфи-видео из постели. Карпина порассуждала о противоречивых комментариях в отношении жен футболистов и тренеров.

Карпина отметила, что мужчины требуют от женщин сохранять естественную красоту и в то же время ругаются, когда видят какие-то внешние несовершенства.

Карпины женаты с 2017 года.

У них 2 общих дочери.

Также у Карпина есть еще 2 дочери от предыдущих отношений.

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