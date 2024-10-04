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Жена Карпина выложила видео из постели

4 октября 2024, 17:30
16

Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья обратилась к подписчикам в соцсети.

Девушка выложила селфи-видео из постели. Карпина порассуждала о противоречивых комментариях в отношении жен футболистов и тренеров.

Карпина отметила, что мужчины требуют от женщин сохранять естественную красоту и в то же время ругаются, когда видят какие-то внешние несовершенства.

  • Карпины женаты с 2017 года.
  • У них 2 общих дочери.
  • Также у Карпина есть еще 2 дочери от предыдущих отношений.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (16)
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...уефан
1728053571
...с детьми почаще бы общалась, а не с виртуальной аудиторией...
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NewLife
1728057963
В чем был смысл читать этот текст из постели ? Надеюсь, тебя Валера не приковал наручниками)))
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Taps
1728058170
Молодец баба, круто рушит карьеру мужа ...
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Desma
1728059771
Да уж, выложить селфи-видео из постели это конечно круто. Интересно, а пребывание в постели выложить фото (когда Волера расслабляется) слабо?
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k611
1728060986
К чему эта информация на футбольном сайте.
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andr45
1728061513
Зазывает бабенка) Видимо, Валера остался совсем без денег(
Ответить
Марк Аврелий!
1728070536
Эта дура портит его престиж. Может испортить карьеру.
Ответить
Марк Аврелий!
1728070564
Это новый вид куколдизма?
Ответить
Romeo 123
1728091908
Осталось сняться ещё в порно и выставить на показ , вот не пойму карпин не мужик ,не может дурень мозги вправить ?
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andrei-sarap-yandex
1728108787
баба без секса ДУРА
Ответить
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