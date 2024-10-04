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    Мостовой рассказал о состоянии после экстренной операции

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал о состоянии.

    «В очередной раз за последние годы двинулся камень в почках, были колики. Поэтому экстренно был доставлен, и сделали операцию по удалению. Сейчас нахожусь под наблюдением в больнице, всe отлично.

    Когда выпишут? Пока не знаю, выходные точно проведу в больнице. Эти камни образуются и прячутся, потом опять вылезают, и пошло-поехало. Три раза уже так было. Посещаю больницы чаще, чем другие на футбол ходят», – сказал Мостовой

    • Мостовой вскоре пройдет стажировку в «Спартаке».
    • С командой он дважды брал чемпионат СССР.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    04.10.2024 16:57
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    Комментарии (4)
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    kvm
    1728050485
    Жёсткая однако стажировка в Спартаке...
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    zigbert
    1728051504
    Неприятная болезнь но излечимая. Здоровья!
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    Мордаванин
    1728054097
    камнями чеканить тоещё дело) здоровья царственной особи
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    rash1959
    1728057110
    Ну, операция, это слишком, продырявили малёк и все. Вообще сочуствую, сам проходил через это, когда колики то на стену лезешь, боль адская. Пройдёт, пройдёт....
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