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    • Прогноз на точный счет матча «Торпедо-БелАЗ» – «Гомель», Высшая лига Беларуси, 5 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Торпедо-БелАЗ» – «Гомель», Высшая лига Беларуси, 5 октября 2024 года

    5 октября 2024 года на стадионе «Торпедо» состоится матч 24-го тура Высшей лиги Беларуси между «Торпедо-БелАЗом» и «Гомелем». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и будут стремиться укрепить свои позиции.

    «Торпедо-БелАЗ»

    «Торпедо-БелАЗ» уверенно занимает третье место в турнирной таблице и показывает стабильную игру в текущем сезоне. Команда набрала 44 очка после 22 туров, и их форма в последних матчах выглядит обнадеживающей. За последние 5 игр они забили 9 голов, что указывает на сильную атакующую линию. Однако команда также пропускает в большинстве матчей, что говорит о проблемах в обороне. Максим Скавыш – главный бомбардир команды, который забил 12 голов в 26 матчах и является ключевой фигурой в атаке.

    Последние матчи «Торпедо-БелАЗ»:

    «Гомель»

    «Гомель» занимает шестое место в чемпионате и показывает нестабильную игру. Команда набрала 34 очка после 23 туров, и их результативность достаточно высокая – 7 голов в последних 5 матчах. Однако слабая игра в обороне привела к 8 пропущенным мячам за этот же период. R. Effaghe – ключевой форвард команды, который забил 18 голов в 22 матчах и способен создать угрозу для любого соперника.

    Последние матчи «Гомеля»:

    Личные встречи

    В последних матчах между командами наблюдается упорная борьба. «Торпедо-БелАЗ» не проигрывает в 10 из 12 последних встреч против «Гомеля» на своем поле, что указывает на их доминирование в домашних играх. Последняя встреча закончилась вничью 0:0, что подчеркивает тенденцию к малому количеству забитых мячей в очных противостояниях.

    Статистика

    «Торпедо-БелАЗ»

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

    «Гомель»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «Гомель»

    Обе команды обладают сильной атакующей линией, однако нестабильность в обороне может стать ключевым фактором в этом поединке. «Торпедо-БелАЗ» выглядит предпочтительнее за счет своей более стабильной игры дома и доминирования в последних очных встречах. Тем не менее, «Гомель» способен навязать борьбу и создать опасные моменты у ворот соперника. Ожидается равная борьба с минимальным количеством забитых мячей.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 2.00
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Торпедо-БелАЗ» за коэффициент 2.00.

    Прогноз на точный счет

    С учетом тенденции к малому количеству голов в личных встречах и нестабильной игры «Гомеля» на выезде, наиболее вероятным исходом видится минимальная победа хозяев.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Торпедо-БелАЗ» за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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