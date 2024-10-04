5 октября 2024 года на стадионе «Торпедо» состоится матч 24-го тура Высшей лиги Беларуси между «Торпедо-БелАЗом» и «Гомелем». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и будут стремиться укрепить свои позиции.
«Торпедо-БелАЗ»
«Торпедо-БелАЗ» уверенно занимает третье место в турнирной таблице и показывает стабильную игру в текущем сезоне. Команда набрала 44 очка после 22 туров, и их форма в последних матчах выглядит обнадеживающей. За последние 5 игр они забили 9 голов, что указывает на сильную атакующую линию. Однако команда также пропускает в большинстве матчей, что говорит о проблемах в обороне. Максим Скавыш – главный бомбардир команды, который забил 12 голов в 26 матчах и является ключевой фигурой в атаке.
Последние матчи «Торпедо-БелАЗ»:
- «Нафтан» 1:1 «Торпедо-БелАЗ»
- «Торпедо-БелАЗ» 2:2 «Минск»
- «Сморгонь» 0:4 «Торпедо-БелАЗ»
- «Торпедо-БелАЗ» 0:2 «Локомотив»
- «БАТЭ» 1:2 «Торпедо-БелАЗ»
«Гомель»
«Гомель» занимает шестое место в чемпионате и показывает нестабильную игру. Команда набрала 34 очка после 23 туров, и их результативность достаточно высокая – 7 голов в последних 5 матчах. Однако слабая игра в обороне привела к 8 пропущенным мячам за этот же период. R. Effaghe – ключевой форвард команды, который забил 18 голов в 22 матчах и способен создать угрозу для любого соперника.
Последние матчи «Гомеля»:
- «Гомель» 2:1 «Динамо Брест»
- «Гомель» 2:1 «Нафтан»
- «Минск» 3:1 «Гомель»
- «Динамо Минск» 2:0 «Гомель»
- «Гомель» 2:1 «Сморгонь»
Личные встречи
В последних матчах между командами наблюдается упорная борьба. «Торпедо-БелАЗ» не проигрывает в 10 из 12 последних встреч против «Гомеля» на своем поле, что указывает на их доминирование в домашних играх. Последняя встреча закончилась вничью 0:0, что подчеркивает тенденцию к малому количеству забитых мячей в очных противостояниях.
Статистика
«Торпедо-БелАЗ»
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах
«Гомель»
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «Гомель»
Обе команды обладают сильной атакующей линией, однако нестабильность в обороне может стать ключевым фактором в этом поединке. «Торпедо-БелАЗ» выглядит предпочтительнее за счет своей более стабильной игры дома и доминирования в последних очных встречах. Тем не менее, «Гомель» способен навязать борьбу и создать опасные моменты у ворот соперника. Ожидается равная борьба с минимальным количеством забитых мячей.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Торпедо-БелАЗ» за коэффициент 2.00.
Прогноз на точный счет
С учетом тенденции к малому количеству голов в личных встречах и нестабильной игры «Гомеля» на выезде, наиболее вероятным исходом видится минимальная победа хозяев.
Рекомендация: 1:0 в пользу «Торпедо-БелАЗ» за коэффициент 6.50.