05.10.2024, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ
4-1-1-2-2
41
Плотников
11
Левицкий
19
Руцкий
13
Залеский
27
Нечаев
44
Бутаревич
10
Шарковский
30
Побудей
10
Шукуров
10
Лаптев
25
Василевич
4-2-2-2
44
Клещук
15
Яцкевич
3
Чаговец
4
Ращеня
30
Трояков
7
Нето
20
Алиу
2
Рылач
37
Давискиба
11
Эффаге
11
Антилевский
19
Руцкий
5
Бурко
5
Бурко
19
Руцкий
10
Шарковский
6
Мякиш
6
Мякиш
10
Шарковский
25
Василевич
17
Ковалев
17
Ковалев
25
Василевич
10
Лаптев
15
Скавыш
15
Скавыш
10
Лаптев
11
Антилевский
16
Заяц
16
Заяц
11
Антилевский
7
Нето
17
Потапенко
17
Потапенко
7
Нето
20
Алиу
9
Грищенко
9
Грищенко
20
Алиу
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Гомель
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Гомель
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Гомеля», 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Гомель»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»