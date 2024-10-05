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  • «Торпедо-БелАЗ» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Торпедо-БелАЗ» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 15:50
Торпедо-БелАЗ
05.10.2024, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Гомель
11' И. Василевич 66' А. Шукуров
52' А. Антилевский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
41
Максим Плотников
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
25
Илья Василевич
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
7
Фернандо Нето
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
18
Никита Некрасов
ЛВ
15
Anton Semenov
ЦП
9
Илья Грищенко
ЦФ
4-1-1-2-2
41
Плотников
11
Левицкий
19
Руцкий
13
Залеский
27
Нечаев
44
Бутаревич
10
Шарковский
30
Побудей
10
Шукуров
10
Лаптев
25
Василевич
4-2-2-2
44
Клещук
15
Яцкевич
3
Чаговец
4
Ращеня
30
Трояков
7
Нето
20
Алиу
2
Рылач
37
Давискиба
11
Эффаге
11
Антилевский
19
Руцкий
5
Бурко
5
Бурко
19
Руцкий
10
Шарковский
6
Мякиш
6
Мякиш
10
Шарковский
25
Василевич
17
Ковалев
17
Ковалев
25
Василевич
10
Лаптев
15
Скавыш
15
Скавыш
10
Лаптев
11
Антилевский
16
Заяц
16
Заяц
11
Антилевский
7
Нето
17
Потапенко
17
Потапенко
7
Нето
20
Алиу
9
Грищенко
9
Грищенко
20
Алиу
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Гомель
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Гомель
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» против «Гомеля», 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» – «Гомель»

«Торпедо-БелАЗ» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Гомель Торпедо-БелАЗ
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