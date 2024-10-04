5 октября на стадионе «Гудисон Парк» состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Англии между «Эвертоном» и «Ньюкаслом». Обе команды находятся в поисках стабильности и пытаются укрепить свои позиции в турнирной таблице. «Эвертон» продолжает бороться за выход из зоны вылета, тогда как «Ньюкасл» стремится закрепиться в верхней части таблицы и показать свою конкурентоспособность.
«Эвертон»
«Эвертон» занимает 16-е место с 4 очками после 6 туров и пока что не может выйти на оптимальный уровень игры. Команда имеет серьезные проблемы в обороне, что подтверждается 13 пропущенными мячами за последние 5 игр. Однако атакующая линия проявляет себя лучше – Дуайт Макнил забил 4 гола в 8 матчах и является лидером команды в нападении. «Эвертон» не проигрывает дома в последних двух встречах, что добавляет немного уверенности перед предстоящим матчем, но недостаточная дисциплина в обороне делает их уязвимыми.
Последние матчи «Эвертона»:
- «Эвертон» 2:1 «Кристал Пэлас»
- «Лестер» 1:1 «Эвертон»
- «Астон Вилла» 3:2 «Эвертон»
- «Эвертон» 1:1 «Саутгемптон» (поражение по пенальти в Кубке)
- «Эвертон» 2:3 «Борнмут»
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» находится на 7-м месте с 11 очками после 6 туров. Команда Эдди Хау уверенно стартовала в сезоне и демонстрирует качественный футбол. Харви Барнс продолжает лидировать в атаке и имеет на своем счету 3 гола в 8 матчах. «Ньюкасл» стабильно забивает и показывает хорошую командную игру, но в последних матчах стали заметны проблемы с защитой – команда пропускала в 5 из последних 6 игр. Тем не менее, «Ньюкасл» остается фаворитом встречи благодаря своей атакующей мощи и организованности на поле.
Последние матчи «Ньюкасла»:
- «Ньюкасл» 1:0 «Уимблдон»
- «Ньюкасл» 1:1 «Манчестер Сити»
- «Фулхэм» 1:3 «Ньюкасл»
- «Вулверхэмптон» 1:2 «Ньюкасл»
- «Ньюкасл» 2:1 «Тоттенхэм»
Личные встречи
В последних очных встречах между «Эвертоном» и «Ньюкаслом» обе команды показывали переменные результаты. В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью, что свидетельствует о равной борьбе и высокой мотивации обеих сторон. «Эвертон» чаще проявлял себя сильнее на домашнем поле, но в текущем сезоне «Ньюкасл» выглядит стабильнее и способен контролировать ход игры.
История личных встреч:
- Премьер-лига, 02.04.2024: «Ньюкасл» 1:1 «Эвертон»
- Премьер-лига, 07.12.2023: «Эвертон» 3:0 «Ньюкасл»
- Премьер-лига, 27.04.2023: «Эвертон» 1:4 «Ньюкасл»
- Премьер-лига, 19.10.2022: «Ньюкасл» 1:0 «Эвертон»
- Премьер-лига, 17.03.2022: «Эвертон» 1:0 «Ньюкасл»
Статистика
«Эвертон»
- Средняя результативность: 1.60 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
- 2 поражения в последних 3 матчах
«Ньюкасл»
- Средняя результативность: 1.40 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 4 матча без поражений
Прогноз на матч «Эвертон» – «Ньюкасл»
Матч обещает быть открытым, так как обе команды стабильно забивают, но имеют проблемы в защите. «Эвертон» будет стремиться навязать свою игру на домашнем стадионе, но слабая линия обороны не позволит команде Дайча удержать давление гостей. «Ньюкасл» показывает большую стабильность и увереннее действует в атаке. Ожидается, что «сороки» будут больше владеть мячом и искать моменты для быстрых атак через фланги, что станет решающим фактором в матче.
Наиболее вероятный исход – победа «Ньюкасла» с обменом голами. Атака гостей должна обеспечить преимущество, а ошибки «Эвертона» в обороне позволят «Ньюкаслу» воспользоваться своими шансами.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
Рекомендация: Победа «Ньюкасла» за коэффициент 1.90.
Прогноз на точный счет
Ожидается активная игра с голами с обеих сторон. «Эвертон» должен забить на своем поле, но «Ньюкасл» благодаря лучшей реализации и более сильной атаке сможет добиться победы.
Рекомендация: 1:2 за коэффициент 7.50.