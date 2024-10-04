5 октября на стадионе «Гудисон Парк» состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Англии между «Эвертоном» и «Ньюкаслом». Обе команды находятся в поисках стабильности и пытаются укрепить свои позиции в турнирной таблице. «Эвертон» продолжает бороться за выход из зоны вылета, тогда как «Ньюкасл» стремится закрепиться в верхней части таблицы и показать свою конкурентоспособность.

«Эвертон»

«Эвертон» занимает 16-е место с 4 очками после 6 туров и пока что не может выйти на оптимальный уровень игры. Команда имеет серьезные проблемы в обороне, что подтверждается 13 пропущенными мячами за последние 5 игр. Однако атакующая линия проявляет себя лучше – Дуайт Макнил забил 4 гола в 8 матчах и является лидером команды в нападении. «Эвертон» не проигрывает дома в последних двух встречах, что добавляет немного уверенности перед предстоящим матчем, но недостаточная дисциплина в обороне делает их уязвимыми.

Последние матчи «Эвертона»:

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» находится на 7-м месте с 11 очками после 6 туров. Команда Эдди Хау уверенно стартовала в сезоне и демонстрирует качественный футбол. Харви Барнс продолжает лидировать в атаке и имеет на своем счету 3 гола в 8 матчах. «Ньюкасл» стабильно забивает и показывает хорошую командную игру, но в последних матчах стали заметны проблемы с защитой – команда пропускала в 5 из последних 6 игр. Тем не менее, «Ньюкасл» остается фаворитом встречи благодаря своей атакующей мощи и организованности на поле.

Последние матчи «Ньюкасла»:

Личные встречи

В последних очных встречах между «Эвертоном» и «Ньюкаслом» обе команды показывали переменные результаты. В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью, что свидетельствует о равной борьбе и высокой мотивации обеих сторон. «Эвертон» чаще проявлял себя сильнее на домашнем поле, но в текущем сезоне «Ньюкасл» выглядит стабильнее и способен контролировать ход игры.

История личных встреч:

Статистика

«Эвертон»

Средняя результативность: 1.60 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

2 поражения в последних 3 матчах

«Ньюкасл»

Средняя результативность: 1.40 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

4 матча без поражений

Прогноз на матч «Эвертон» – «Ньюкасл»

Матч обещает быть открытым, так как обе команды стабильно забивают, но имеют проблемы в защите. «Эвертон» будет стремиться навязать свою игру на домашнем стадионе, но слабая линия обороны не позволит команде Дайча удержать давление гостей. «Ньюкасл» показывает большую стабильность и увереннее действует в атаке. Ожидается, что «сороки» будут больше владеть мячом и искать моменты для быстрых атак через фланги, что станет решающим фактором в матче.

Наиболее вероятный исход – победа «Ньюкасла» с обменом голами. Атака гостей должна обеспечить преимущество, а ошибки «Эвертона» в обороне позволят «Ньюкаслу» воспользоваться своими шансами.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Рекомендация: Победа «Ньюкасла» за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счет

Ожидается активная игра с голами с обеих сторон. «Эвертон» должен забить на своем поле, но «Ньюкасл» благодаря лучшей реализации и более сильной атаке сможет добиться победы.

Рекомендация: 1:2 за коэффициент 7.50.