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    • Прогноз на точный счет матча «Эвертон» – «Ньюкасл», Премьер-лига Англии, 5 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Эвертон» – «Ньюкасл», Премьер-лига Англии, 5 октября 2024 года

    5 октября на стадионе «Гудисон Парк» состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Англии между «Эвертоном» и «Ньюкаслом». Обе команды находятся в поисках стабильности и пытаются укрепить свои позиции в турнирной таблице. «Эвертон» продолжает бороться за выход из зоны вылета, тогда как «Ньюкасл» стремится закрепиться в верхней части таблицы и показать свою конкурентоспособность.

    «Эвертон»

    «Эвертон» занимает 16-е место с 4 очками после 6 туров и пока что не может выйти на оптимальный уровень игры. Команда имеет серьезные проблемы в обороне, что подтверждается 13 пропущенными мячами за последние 5 игр. Однако атакующая линия проявляет себя лучше – Дуайт Макнил забил 4 гола в 8 матчах и является лидером команды в нападении. «Эвертон» не проигрывает дома в последних двух встречах, что добавляет немного уверенности перед предстоящим матчем, но недостаточная дисциплина в обороне делает их уязвимыми.

    Последние матчи «Эвертона»:

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» находится на 7-м месте с 11 очками после 6 туров. Команда Эдди Хау уверенно стартовала в сезоне и демонстрирует качественный футбол. Харви Барнс продолжает лидировать в атаке и имеет на своем счету 3 гола в 8 матчах. «Ньюкасл» стабильно забивает и показывает хорошую командную игру, но в последних матчах стали заметны проблемы с защитой – команда пропускала в 5 из последних 6 игр. Тем не менее, «Ньюкасл» остается фаворитом встречи благодаря своей атакующей мощи и организованности на поле.

    Последние матчи «Ньюкасла»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах между «Эвертоном» и «Ньюкаслом» обе команды показывали переменные результаты. В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью, что свидетельствует о равной борьбе и высокой мотивации обеих сторон. «Эвертон» чаще проявлял себя сильнее на домашнем поле, но в текущем сезоне «Ньюкасл» выглядит стабильнее и способен контролировать ход игры.

    История личных встреч:

    • Премьер-лига, 02.04.2024: «Ньюкасл» 1:1 «Эвертон»
    • Премьер-лига, 07.12.2023: «Эвертон» 3:0 «Ньюкасл»
    • Премьер-лига, 27.04.2023: «Эвертон» 1:4 «Ньюкасл»
    • Премьер-лига, 19.10.2022: «Ньюкасл» 1:0 «Эвертон»
    • Премьер-лига, 17.03.2022: «Эвертон» 1:0 «Ньюкасл»

    Статистика

    «Эвертон»

    • Средняя результативность: 1.60 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 2 поражения в последних 3 матчах

    «Ньюкасл»

    • Средняя результативность: 1.40 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 4 матча без поражений

    Прогноз на матч «Эвертон» – «Ньюкасл»

    Матч обещает быть открытым, так как обе команды стабильно забивают, но имеют проблемы в защите. «Эвертон» будет стремиться навязать свою игру на домашнем стадионе, но слабая линия обороны не позволит команде Дайча удержать давление гостей. «Ньюкасл» показывает большую стабильность и увереннее действует в атаке. Ожидается, что «сороки» будут больше владеть мячом и искать моменты для быстрых атак через фланги, что станет решающим фактором в матче.

    Наиболее вероятный исход – победа «Ньюкасла» с обменом голами. Атака гостей должна обеспечить преимущество, а ошибки «Эвертона» в обороне позволят «Ньюкаслу» воспользоваться своими шансами.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

    Рекомендация: Победа «Ньюкасла» за коэффициент 1.90.

    Прогноз на точный счет

    Ожидается активная игра с голами с обеих сторон. «Эвертон» должен забить на своем поле, но «Ньюкасл» благодаря лучшей реализации и более сильной атаке сможет добиться победы.

    Рекомендация: 1:2 за коэффициент 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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