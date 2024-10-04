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    • Прогноз на точный счет матча «Брентфорд» – «Вулверхэмптон», Премьер-лига Англии, 5 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Брентфорд» – «Вулверхэмптон», Премьер-лига Англии, 5 октября 2024 года

    5 октября на стадионе «Брентфорд Комьюнити» состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Англии, в котором встретятся «Брентфорд» и «Вулверхэмптон». Обе команды находятся не в лучшей форме и имеют определенные проблемы как в обороне, так и в атаке, что делает предстоящую встречу важной с точки зрения набора очков.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» занимает 12-е место в турнирной таблице с 7 очками после 6 туров. Команда не выигрывает в 3 последних матчах, но отличается стабильностью в нападении, забивая в 4 играх подряд. Основной ударной силой команды является Бриан Мбемо, который забил 5 мячей в 7 матчах. Однако слабая игра в обороне вызывает беспокойство – «Брентфорд» пропускает в каждом из последних 8 матчей. На домашней арене «Брентфорд» традиционно играет агрессивно, что позволяет им контролировать ход игры, но отсутствие стабильности в обороне делает их уязвимыми.

    Последние матчи «Брентфорда»:

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» занимает последнее, 20-е место в Премьер-лиге с 1 очком. Команда проиграла 4 из 5 последних матчей, а их оборона выглядит крайне нестабильно – в 18 последних матчах они пропускали в каждом из них. Атака «волков» также не отличается результативностью, несмотря на наличие в составе Гонсалу Гедеша, который забил 3 гола в 5 матчах. Вулверхэмптон постоянно ищет свою игру, но пока не может наладить взаимодействие между линиями, что приводит к частым ошибкам и потерям очков.

    Последние матчи «Вулверхэмптона»:

    Личные встречи

    Последние очные встречи между «Брентфордом» и «Вулверхэмптоном» проходят в упорной борьбе. «Вулверхэмптон» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против этого соперника, но «Брентфорд» на своем поле выглядит сильнее, особенно в атакующих действиях. В прошлом сезоне команды обменялись победами, и текущая форма обеих команд предполагает открытую игру с обилием моментов у ворот.

    История личных встреч:

    • Премьер-лига, 10.02.2024: «Вулверхэмптон» 0:2 «Брентфорд»
    • Кубок, 16.01.2024: «Вулверхэмптон» 3:2 «Брентфорд»
    • Кубок, 05.01.2024: «Брентфорд» 1:1 «Вулверхэмптон»
    • Премьер-лига, 27.12.2023: «Брентфорд» 1:4 «Вулверхэмптон»
    • Премьер-лига, 15.04.2023: «Вулверхэмптон» 2:0 «Брентфорд»

    Статистика

    «Брентфорд»

    • Средняя результативность: 1.80 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 4 матча с забитыми голами подряд

    «Вулверхэмптон»

    • Средняя результативность: 1.20 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
    • 18 матчей с пропущенными голами подряд

    Прогноз на матч «Брентфорд» – «Вулверхэмптон»

    Обе команды подходят к этому матчу не в лучших кондициях, особенно с точки зрения обороны. Ожидается, что встреча будет результативной, так как и «Брентфорд», и «Вулверхэмптон» способны создавать опасные моменты у ворот друг друга. «Брентфорд» играет дома и будет стремиться использовать слабости обороны гостей, но и «волки» постараются воспользоваться проблемами хозяев в защите. Наиболее вероятный исход – ничья с обменом голами, но «Брентфорд» может оказаться чуть ближе к победе.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Ничья – коэффициент 3.40

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая атакующую активность обеих команд и их слабую оборону, наиболее вероятный исход – результативная ничья.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.

    Источник: «Бомбардир»

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