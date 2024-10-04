5 октября на стадионе «Брентфорд Комьюнити» состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Англии, в котором встретятся «Брентфорд» и «Вулверхэмптон». Обе команды находятся не в лучшей форме и имеют определенные проблемы как в обороне, так и в атаке, что делает предстоящую встречу важной с точки зрения набора очков.
«Брентфорд»
«Брентфорд» занимает 12-е место в турнирной таблице с 7 очками после 6 туров. Команда не выигрывает в 3 последних матчах, но отличается стабильностью в нападении, забивая в 4 играх подряд. Основной ударной силой команды является Бриан Мбемо, который забил 5 мячей в 7 матчах. Однако слабая игра в обороне вызывает беспокойство – «Брентфорд» пропускает в каждом из последних 8 матчей. На домашней арене «Брентфорд» традиционно играет агрессивно, что позволяет им контролировать ход игры, но отсутствие стабильности в обороне делает их уязвимыми.
Последние матчи «Брентфорда»:
- «Брентфорд» 1:1 «Вест Хэм»
- «Тоттенхэм» 3:1 «Брентфорд»
- «Брентфорд» 3:1 «Лейтон Ориент» (Кубок лиги)
- «Манчестер Сити» 2:1 «Брентфорд»
- «Брентфорд» 3:1 «Саутгемптон»
«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» занимает последнее, 20-е место в Премьер-лиге с 1 очком. Команда проиграла 4 из 5 последних матчей, а их оборона выглядит крайне нестабильно – в 18 последних матчах они пропускали в каждом из них. Атака «волков» также не отличается результативностью, несмотря на наличие в составе Гонсалу Гедеша, который забил 3 гола в 5 матчах. Вулверхэмптон постоянно ищет свою игру, но пока не может наладить взаимодействие между линиями, что приводит к частым ошибкам и потерям очков.
Последние матчи «Вулверхэмптона»:
- «Вулверхэмптон» 1:2 «Ливерпуль»
- «Астон Вилла» 3:1 «Вулверхэмптон»
- «Брайтон» 3:2 «Вулверхэмптон» (Кубок лиги)
- «Вулверхэмптон» 1:2 «Ньюкасл»
- «Ноттингем Форест» 1:1 «Вулверхэмптон»
Личные встречи
Последние очные встречи между «Брентфордом» и «Вулверхэмптоном» проходят в упорной борьбе. «Вулверхэмптон» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против этого соперника, но «Брентфорд» на своем поле выглядит сильнее, особенно в атакующих действиях. В прошлом сезоне команды обменялись победами, и текущая форма обеих команд предполагает открытую игру с обилием моментов у ворот.
История личных встреч:
- Премьер-лига, 10.02.2024: «Вулверхэмптон» 0:2 «Брентфорд»
- Кубок, 16.01.2024: «Вулверхэмптон» 3:2 «Брентфорд»
- Кубок, 05.01.2024: «Брентфорд» 1:1 «Вулверхэмптон»
- Премьер-лига, 27.12.2023: «Брентфорд» 1:4 «Вулверхэмптон»
- Премьер-лига, 15.04.2023: «Вулверхэмптон» 2:0 «Брентфорд»
Статистика
«Брентфорд»
- Средняя результативность: 1.80 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 4 матча с забитыми голами подряд
«Вулверхэмптон»
- Средняя результативность: 1.20 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
- 18 матчей с пропущенными голами подряд
Прогноз на матч «Брентфорд» – «Вулверхэмптон»
Обе команды подходят к этому матчу не в лучших кондициях, особенно с точки зрения обороны. Ожидается, что встреча будет результативной, так как и «Брентфорд», и «Вулверхэмптон» способны создавать опасные моменты у ворот друг друга. «Брентфорд» играет дома и будет стремиться использовать слабости обороны гостей, но и «волки» постараются воспользоваться проблемами хозяев в защите. Наиболее вероятный исход – ничья с обменом голами, но «Брентфорд» может оказаться чуть ближе к победе.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Ничья – коэффициент 3.40
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет
Учитывая атакующую активность обеих команд и их слабую оборону, наиболее вероятный исход – результативная ничья.
Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.