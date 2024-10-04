5 октября на стадионе «Брентфорд Комьюнити» состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Англии, в котором встретятся «Брентфорд» и «Вулверхэмптон». Обе команды находятся не в лучшей форме и имеют определенные проблемы как в обороне, так и в атаке, что делает предстоящую встречу важной с точки зрения набора очков.

«Брентфорд»

«Брентфорд» занимает 12-е место в турнирной таблице с 7 очками после 6 туров. Команда не выигрывает в 3 последних матчах, но отличается стабильностью в нападении, забивая в 4 играх подряд. Основной ударной силой команды является Бриан Мбемо, который забил 5 мячей в 7 матчах. Однако слабая игра в обороне вызывает беспокойство – «Брентфорд» пропускает в каждом из последних 8 матчей. На домашней арене «Брентфорд» традиционно играет агрессивно, что позволяет им контролировать ход игры, но отсутствие стабильности в обороне делает их уязвимыми.

Последние матчи «Брентфорда»:

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» занимает последнее, 20-е место в Премьер-лиге с 1 очком. Команда проиграла 4 из 5 последних матчей, а их оборона выглядит крайне нестабильно – в 18 последних матчах они пропускали в каждом из них. Атака «волков» также не отличается результативностью, несмотря на наличие в составе Гонсалу Гедеша, который забил 3 гола в 5 матчах. Вулверхэмптон постоянно ищет свою игру, но пока не может наладить взаимодействие между линиями, что приводит к частым ошибкам и потерям очков.

Последние матчи «Вулверхэмптона»:

Личные встречи

Последние очные встречи между «Брентфордом» и «Вулверхэмптоном» проходят в упорной борьбе. «Вулверхэмптон» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против этого соперника, но «Брентфорд» на своем поле выглядит сильнее, особенно в атакующих действиях. В прошлом сезоне команды обменялись победами, и текущая форма обеих команд предполагает открытую игру с обилием моментов у ворот.

История личных встреч:

Статистика

«Брентфорд»

Средняя результативность: 1.80 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

4 матча с забитыми голами подряд

«Вулверхэмптон»

Средняя результативность: 1.20 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

18 матчей с пропущенными голами подряд

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Вулверхэмптон»

Обе команды подходят к этому матчу не в лучших кондициях, особенно с точки зрения обороны. Ожидается, что встреча будет результативной, так как и «Брентфорд», и «Вулверхэмптон» способны создавать опасные моменты у ворот друг друга. «Брентфорд» играет дома и будет стремиться использовать слабости обороны гостей, но и «волки» постараются воспользоваться проблемами хозяев в защите. Наиболее вероятный исход – ничья с обменом голами, но «Брентфорд» может оказаться чуть ближе к победе.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Ничья – коэффициент 3.40

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Учитывая атакующую активность обеих команд и их слабую оборону, наиболее вероятный исход – результативная ничья.

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.