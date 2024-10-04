Тренерская отставка в РПЛ, Глушаков сменил команду, новое трансферное окно и другие новости

Дуарте рассчитывает покинуть «Спартак» зимой

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В «Зените» ответили на вопрос о сроках восстановления Глушенкова – он вряд ли сыграет за сборную России в октябре

В Вендела врезался игрушечный вертолет во время кубкового матча «Зенит» – «Акрон»

Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

16-летний уроженец Дагестана забил роскошный гол за «Манчестер Юнайтед» в стиле Куарежмы

ФИФА объявила о создании нового трансферного окна

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«Манчестер Юнайтед» едва не проиграл «Порту» в Лиге Европы, ведя в два мяча, и другие результаты