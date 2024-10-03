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    • Лига Европы. «Тоттенхэм» победил, «Сосьедад» Захаряна проиграл, у киевского «Динамо» второе поражение подряд

    Лига Европы. «Тоттенхэм» победил, «Сосьедад» Захаряна проиграл, у киевского «Динамо» второе поражение подряд

    Стартовал второй тур общего этапа Лиги Европы.

    «Тоттенхэм» на выезде обыграл «Ференцварош» – 2:1.

    «Андерлехт» в гостях добыл волевую победу над «Реал Сосьедадом» – 2:1.

    Дубль Адама Гложека принес «Хоффенхайму» три очка в матче с киевским «Динамо», которое потерпело второе поражение подряд в турнире.

    Лига Европы. Общий этап. 2-й тур

    Ференцварош (Венгрия) – Тоттенхэм (Англия) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сарр, 23; 0:2 – Джонсон, 86; 1:2 – Варга, 90.

    Реал Сосьедад (Испания) – Андерлехт (Бельгия) – 1:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Марин, 5; 1:1 – Васкес, 28; 1:2 – Леони, 39.

    Хоффенхайм (Германия) – Динамо К (Украина) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гложек, 22; 2:0 – Гложек, 60.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.10.2024 22:00
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