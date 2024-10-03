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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хоффенхайм - Динамо К
Хоффенхайм - Динамо К: обзор матча 03 октября 2024
Хоффенхайм
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
2 : 0
Завершен
Динамо К
22'
А. Гложек
60'
А. Гложек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Динамо К
90'
+3
Замена
В. Шепелев
️️️️
Н. Шапаренко
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
М. Мерстедт
87'
83'
Замена
В. Рубчинский
️️️️
В. Кабаев
83'
Замена
А. Андриевский
️️️️
В. Бражко
Замена
Т. Дрекслер
️️️️
К. Акпогума
74'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
А. Крамарич
74'
69'
Замена
Э. Герреро
️️️️
В. Ванат
69'
Замена
А. Пихаленок
️️️️
Т. Михавко
ГОЛ! 2:0!
А. Гложек
Пас отдал
А. Крамарич
60'
Замена
У. Тохумджу
️️️️
Ф. Гриллич
56'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
В. Жандре
56'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Гложек
Пас отдал
В. Жандре
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
18
Антон Сташ
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Том Бишоф
АП
10
Адам Гложек
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Динамо К
1
Георгий Бущан
(К)
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
7
Умут Тохумджу
ЦП
9
Харис Табакович
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
3-2-1-1-3
1
Бауманн
25
Акпогума
34
Н'Соки
15
Жандре
18
Сташ
27
Гриллич
22
Прасс
8
Бишоф
9
Мерстедт
27
Крамарич
10
Гложек
4-2-1-2-1
1
Бущан
20
Караваев
4
Попов
32
Михавко
44
Дубинчак
91
Михайленко
6
Бражко
10
Шапаренко
9
Волошин
22
Кабаев
19
Ванат
25
Акпогума
21
Дрекслер
21
Дрекслер
25
Акпогума
15
Жандре
3
Кадержабек
3
Кадержабек
15
Жандре
27
Гриллич
7
Тохумджу
7
Тохумджу
27
Гриллич
27
Крамарич
30
Бюлтер
30
Бюлтер
27
Крамарич
9
Мерстедт
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
9
Мерстедт
19
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
19
Ванат
10
Шапаренко
19
Шепелев
19
Шепелев
10
Шапаренко
22
Кабаев
15
Рубчинский
15
Рубчинский
22
Кабаев
6
Бражко
18
Андриевский
18
Андриевский
6
Бражко
32
Михавко
8
Пихаленок
8
Пихаленок
32
Михавко
Остались в запасе
Хоффенхайм
Динамо К
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
9
Харис Табакович
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Хоффенхайм - Динамо К
1
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
14
8
Офсайды
1
0
Количество передач
493
530
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.23
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Посещаемость:
20351 из 30150 зрителей (67%)
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