ФИФА объявила о создании нового трансферного окна

Совет ФИФА утвердил регламент нового клубного чемпионата мира с участием 32 команд.

Один из его пунктов – открытие нового трансферного окна в период с 1 по 10 июня.

«КЧМ в 2025 году положит начало новой эре клубного футбола во всем мире, когда лучшие команды будут соревноваться за звание официальных чемпионов мира среди клубов-членов ФИФА.

Эти правила обеспечат наилучшие условия для того, чтобы все 32 клуба-участника и лучшие игроки мира могли проявить себя на самом высоком уровне», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.