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    ФИФА объявила о создании нового трансферного окна

    Совет ФИФА утвердил регламент нового клубного чемпионата мира с участием 32 команд.

    Один из его пунктов – открытие нового трансферного окна в период с 1 по 10 июня.

    «КЧМ в 2025 году положит начало новой эре клубного футбола во всем мире, когда лучшие команды будут соревноваться за звание официальных чемпионов мира среди клубов-членов ФИФА.

    Эти правила обеспечат наилучшие условия для того, чтобы все 32 клуба-участника и лучшие игроки мира могли проявить себя на самом высоком уровне», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

    Источник: сайт ФИФА

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    03.10.2024 21:09
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    Комментарии (2)
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    JIEGEHDA
    1727981632
    Плюс новый турнир . Надо создать клубный чемпионат Европы. Потом клубный чемпионат Конференции . И тд. Потом создать клубный чемпионат Национальный. Окна трансферные по 10 штук по 7 дней а течение года . И потолок зарплат увеличить и так же финансовый Фэйр плей убрать полностью. Чтобы клубы гиганты которые и так не соблюдает его вообще болт положили
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    fakeid
    1727982456
    ну купят новичка в такое окно - и? он же тупо не успеет влиться в команду.
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