Винисиуса обвинили в пиратстве

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас пожаловался «Реалу» на Винисиуса Жуниора.

Он обвинил бразильского вингера в пиратстве.

В среду «Реал» проиграл «Ливерпулю» (0:2) в Лиге чемпионов.

Винисиус пропустил этот матч из-за травмы бедра.

В соцсетях он показал, как смотрит игру по телевизору в эфире TNT Sports.

«Если он в Мадриде, то речь идет о пиратстве. Доступ к контенту для просмотра ЛЧ в Испании должен осуществляться через телеканал Movistar.

Видимо, он смотрел матч с помощью VPN или спутниковой антенны в обход Movistar. Он спиратил его. Мы потребовали, чтобы в следующий раз такого не было», – заявил Тебас.

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